UD Las Palmas – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (29.08.2024)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Las Palmas Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2024 19:14 .

UD Las Palmas – Real Madryt: przewidywania

Przed nami mecz trzeciej już kolejki hiszpańskiej La Liga. Jednym ze starć serii gier rozgrywanych w środku tygodnia będzie potyczka pomiędzy zespołem UD Las Palmas a Realem Madryt. Faworytem tej rywalizacji są oczywiście Królewscy, którzy po dwóch pierwszych meczach nowego sezonu mają na swoim koncie cztery punkty. Z kolei gospodarze mają tylko jedno oczko dzięki remisowi w pierwszym meczu z Sevillą na własnym stadionie. Trudno raczej spodziewać się tego wieczora sensacji na słonecznych Wyspach Kanaryjskich, więc mój typ na to spotkanie jest prosty: Real Madryt powyżej 1,5 gola.

Jakub STS 1.45 Real Madryt powyżej 1‚5 gola Zagraj!

UD Las Palmas – Real Madryt: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Zespół Las Palmas przeciętnie rozpoczął nowy sezon, a w dwóch pierwszych meczach nie miał przed sobą zbyt trudnych rywali, bowiem mierzyli się oni z Sevillą oraz Leganes. Mimo to tylko jeden punkt w tych meczach jest sporym rozczarowaniem i z pewnością kibice oczekują od swoich piłkarzy znacznie więcej, ale w tej kolejce nie będzie o jakąkolwiek zdobycz łatwo.

Jeśli chodzi zaś o ekipę Realu Madryt, to oni w weekend pokonali na Santiago Bernabeu Real Valladolid 3:0, a na inaugurację sezonu La Liga podzielili się punktami z Mallorcą. Tym razem jednak sensacji być nie powinno. Królewscy są faworytem i muszą sprostać oczekiwaniom fanów. Szczególnie, że rywal nie należy do najmocniejszych.

UD Las Palmas – Real Madryt: historia

Oba te zespoły mierzą się ze sobą dość często. W minionym sezonie dwukrotnie lepsi okazywali się gracze Realu Madryt, którzy pokonali najpierw graczy z Las Palams u siebie 2:0, a w rewanżu okazali się lepsi tylko o jedną bramkę zwyciężając 2:1. Jeśli chodzi zaś o poprzednie spotkania tych ekip, to trzeba cofnąć się aż do 2018 roku, bowiem wówczas ostatni raz zespół czwartkowych gospodarzy grał w La Liga. Wtedy Królewscy okazywali się lepsi, ale zwyciężali pewniej, bo dwa razy pi trzy do zera. Ostatnie zwycięstwo zespołu z Wysp Kanaryjskich to 2001 roku i wynik 4:2.

UD Las Palmas – Real Madryt: kto wygra?

Kto wygra mecz? UD Las Palams 0% Remis 0% Real Madryt 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: UD Las Palams

Remis

Real Madryt

UD Las Palmas – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Kursy na zwycięstwo są w tym meczu jednostronne, i wszyscy bukmacherzy wprost wskazują pewne zwycięstwo Realu, na który stawiamy już od 1.35. Remis to z kolei kurs w okolicach 5.00 lub nawet nieco powyżej. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest na ponad 7.00, a w szczytowym momencie nawet na 7.60.

UD Las Palmas – Real Madryt: przewidywane składy

Las Palmas Luis Miguel Carrión Real Madryt Carlo Ancelotti Las Palmas Luis Miguel Carrión 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-2-3 4-1-2-3 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 8 José Campaña 9 Marc Cardona 11 Benito Ramírez 12 Enzo Loiodice 14 Manuel Fuster 17 Jaime Mata 18 Victor Álvarez Rozada 21 Iván Gil 22 Daley Sinkgraven 25 Dinko Horkaš 26 Aboubacar Bassinga 28 Juanma Herzog 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 16 Endrick 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 21 Brahim Díaz 31 Fran González 41 Jacobo Ramón

UD Las Palmas – Real Madryt: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć w czwartek 29 sierpnia 2024 roku o godzinie 21:30. Transmisję będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.