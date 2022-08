Toulouse – PSG: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

W Ligue 1 Toulouse zagra z PSG. Praktycznie wszystko wskazuje tutaj na triumf paryżan. Czy gospodarze będą w stanie pokusić się o sprawienie niespodzianki? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie, czy przewidywane składy Toulouse i PSG.

Stadium Municipal Ligue 1 Toulouse Paris Saint-Germain 12.0 7.50 1.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 21:06 .

Toulouse – PSG: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że nie będzie niespodzianki, a zawodnicy gości zanotują przekonujące zwycięstwo w trakcie środowej potyczki. Do tej pory gospodarze wygrali tylko jeden raz. Dodatkowo nad rywalami, którzy spisują się w tym sezonie stosunkowo słabo (3:0 z Troyes). Paryżanie mają na swoim koncie natomiast trzy wiktorie i tylko jeden remis. Do tej pory gospodarze grali u siebie dwukrotnie i nie zanotowali ani jednego zwycięstwa…

Toulouse – PSG: sytuacja kadrowa

W szeregach Toulouse jest trzech kontuzjowanych. To Rhys Healey, Guillaume Restes i Issiaga Sylla. W drużynie gości kłopoty zdrowotne mają zaś Julian Draxler, Idrissa Gueye i Timothee Pembele.

Toulouse – PSG: ostatnie wyniki

Gospodarze niczym nie zachwycili na początku tego sezonu. Dotychczas piłkarze Toulouse grali czterokrotnie i zdobyli pięć punktów. Mają na swoim koncie jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz jedną porażkę. Kilka dni temu piłkarze tego zespołu rywalizowali na wyjeździe z Nantes. Kanarki były dużo lepsze i triumfowały 3:1. Dużo lepiej poczynają sobie piłkarze gości. Paryżanie zanotowali trzy zwycięstwa i jeden remis, co daje im dziesięć punktów (prowadzenie w tabeli). Ostatnio mistrzowie Francji nie dali rady pokonać Monaco (1:1). Wydaje się, że teraz paryżanie będą podwójnie zmotywowani, co powinno zakończyć się pewnym zwycięstwem.

Toulouse – PSG: historia

W sezonie 2018/19 gracze obu tych klubów mierzyli się przeciwko sobie dwukrotnie. W pierwszej konfrontacji zawodnicy z Tuluzy byli nieznacznie słabsi, ponieważ przegrali tylko 0:1. Dużo słabiej poszło im na stadionie w Paryżu. Tam mistrzowie Francji triumfowali bowiem 4:0. Warto dodać, że paryżanie mają na swoim koncie pięć kolejnych zwycięstw nad tymi rywalami.

Toulouse – PSG: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami tego środowego spotkania są gracze PSG.

Toulouse – PSG: przewidywane składy

Toulouse: Dupe – Aboukhlal, Nicolaisen, Rouault, Desler – Ratao, van den Boomen, Spierings, Dejaegere, Chaibi – Dallinga

PSG: Donnarumma – Bernat, Kimpembe, Marquinhos – Pereira, Verratti, Sanches, Hakimi – Icardi, Neymar – Mbappe

Toulouse – PSG: transmisja

Środowy mecz Ligue 1 będzie transmitowany na Canal+ Family i Eleven Sports 4 (początek spotkania o 21:00).