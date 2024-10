Tottenham – West Ham: typy, kursy zapowiedź (19.10.2024)

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Heung-min Son

Tottenham – West Ham, typy bukmacherskie

Tottenham podejmie u siebie West Ham w ramach 8. kolejki Premier League. Obie drużyny prezentują się dość przeciętnie od początku tego sezonu, dlatego będzie to bardzo ważne spotkanie, które może pomóc w odrobieniu strat do czołówki. Sprawdź nasze proponowane typy.

Faworytem bukmacherów jest Tottenham, który ostatnio przegrał 2:3 z Brighton, ale wcześniej miał serię pięciu zwycięstw z rzędu. Moim zdaniem Koguty sięgną po zwycięstwo, ale jako bezpieczniejszą opcję wskazuję typ: Obie drużyny strzelą gola.

Tottenham – West Ham, ostatnie wyniki

Tottenham w pięciu poprzednich meczach zanotował porażkę i cztery zwycięstwa. To naprawdę udany bilans, ale warto zaznaczyć, że w tym znajdują się dwie wygrane w Lidze Europy – 2:1 z węgierskim klubem Ferencvaros oraz 3:0 z Karabachem. Są to zdecydowanie niżej notowane ekipy.

Z kolei West Ham ma za sobą przeciętny okres zakończony wygraną 4:1 z Ipswich. Wcześniej Młoty zaliczyły serię pięciu meczów bez zwycięstwa, notując trzy porażki i dwa remisy. Zaznaczmy jednak, że zespół miał trudny kalendarz, bo mierzył się m.in. z Man City, Chelsea oraz Liverpoolem.

Tottenham – West Ham, historia

Co ciekawe, ostatni bilans bezpośrednich meczów lepiej wygląda dla West Hamu, który nie przegrał z Tottenhamem od trzech spotkań. Łącznie w pięciu poprzednich pojedynkach Młoty triumfowały dwukrotnie, również dwukrotnie padał remis i raz wygrał Tottenham.

Tottenham – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie wskazali faworyta. Kurs na Tottenham wynosi około 1.50. Natomiast współczynnik na West Ham oscyluje w granicach 5.10. Nieco niżej wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 4.90.

Tottenham – West Ham, przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou West Ham Julen Lopetegui Tottenham Ange Postecoglou 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład West Ham Julen Lopetegui Rezerwowi 6 Radu Dragusin 8 Yves Bissouma 14 Archie Gray 16 Timo Werner 20 Fraser Forster 24 Djed Spence 29 Pape Sarr 42 Will Lankshear 47 Mikey Moore 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 4 Carlos Soler 5 Vladimir Coufal 7 Crysencio Summerville 15 Konstantinos Mavropanos 17 Luis Guilherme 18 Danny Ings 19 Edson Álvarez

Tottenham – West Ham, transmisja

Mecz Tottenham Hotspurt – West Ham odbędzie się w sobotę (19 października) o godzinie 13:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w telewizji, a dokładniej na kanale CANAL+ Sport. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

