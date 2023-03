Tottenham – Nottingham Forest: typy i kursy na mecz Premier League. Po srogim rozczarowaniu w ⅛ Ligi Mistrzów Tottenham powraca do ligowej rywalizacji. Uratować sezonu się już nie da, jednak kwalifikacja do kolejnej edycji Ligi Mistrzów to dla klubu plan minimum, który musi zostać wypełniony.

Pressfocus Na zdjęciu: Clement Lenglet i Ben Davies

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Nottingham Forest 1.46 4.90 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2023 16:03 .

Tottenham – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Srogo rozczarował swoich kibiców Tottenham w dwumeczu z Milanem. Koguty nie były w stanie strzelić rywalowi nawet jednego gola, w efekcie czego odpadły z rozgrywek po porażce 0:1 z pierwszego meczu w Mediolanie. Zawiodło wiele czynników na czele z formacją ataku, a atmosfera w klubie mocno się pogorszyła. W ostrych słowach sezon skomentował Richarlison, a w mediach zaczęły się już pojawiać pogłoski o niecięci kibiców do Antonio Conte. Brak zwycięstwa w najbliższym spotkaniu z Nottingham Forest mógłby przelać czarę goryczy.

Nottingham Forest jest na dobrej drodze do utrzymania, co było najważniejszym założeniem obecnego sezonu. Beniaminek rzadko odnosi zwycięstwa, ale kilkukrotnie udało mu się w tym sezonie urwać punkty gigantom, jak choćby nie tak dawno Manchesterowi City. Do poprawy zdecydowanie natomiast jest wciąż gra w defensywie. Forest straciło aż dziewięć bramek w ostatnich pięciu spotkaniach, co daje średnią prawie dwóch goli na mecz. W ostatnim meczu z Tottenhamem udało im się wygrać. Niewykluczone, że wobec problemów Tottenhamu i tym razem uda się urwać chociaż punkty. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Superbet 2.10 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Superbet

Tottenham – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Od trzech spotkań Tottenhamowi nie udało się odnieść zwycięstwa. Klub zawiódł zarówno w rozgrywkach pucharu Anglii, gdzie przegrał 0:1 ze Sheffield United, jak również w Lidze Mistrzów. W Premier League lepszy od niego okazał się również Wolverhampton. Jakby spojrzeć na to szerze, Koguty w ostatnich pięciu meczach zanotowały tylko cztery trafienia.

Ostatnie zwycięstwo Nottingham Forest przypada na 5 lutego. Wówczas udało się wygrać 1:0 z Leeds. Kolejne spotkania to remisy z Manchesterem City i Evertonem, a także wyraźne porażki 0:2 z Fulham i aż 0:4 z West Hamem.

Tottenham – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Po stronie Tottenhamu jest kilka istotnych braków, które osłabiają kadrę. Z powodu urazu prawdopodobnie do końca sezonu nie zagrają już Lloris i Bentancur. Urazy leczą także Sessegnon i Bissouma.

Mnóstwo braków również po stronie gości sobotniego meczu. Kontuzje wykluczają z udziału w meczu z Tottenhamem Awonyia, Biancome, Boly’ego, Hendersona, Kouyate, McKennę i Rochardsa. Niemal na pewno niezdolny wciąż do gry jest również Niakhate. Jak zatem widać, lista jest bardzo długa.

Tottenham – Nottingham Forest, historia

W poprzednim meczu oba zespoły mierzyły się w ramach 1/16 finału pucharu ligi angielskiej. Grający w nieco rezerwowym składzie Tottenham przegrał wówczas 0:2 po bardzo słabej grze. Wcześniej jednak Koguty wygrały w tym sezonie z Forest w lidze. Wówczas również padły dwie bramki, tyle że dla gości.

Tottenham – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Tottenham. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują w granicach 1.45, podczas gdy typ na zwycięstwo Nottingham Forest to aż 7.40. Wysoko, bo na 4.80 wyceniany jest też remis. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Tottenham – Nottingham Forest, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Tottenhamu 0% Remis 0% Wygrana Nottingham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Nottingham

Tottenham – Nottingham Forest, przewidywane składy

Tottenham: Forster – Dier, Lenglet, Davies – Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic – Kulusevski, Son, Kane

Nottingham Forest: Navas – Aurier, Worall, Felipe, Lodi – Shelvey, Freuler, Colback – Johnson, Gibbs-White, Wood

Tottenham – Nottingham Forest, transmisja

Mecz Premier League między Tottenhamem i Nottingham Forest transmitowany będzie wyłącznie na antenie Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji. Mecz odbędzie się w sobotę 11 marca o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.