PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Tottenham Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2023 21:55 .

Tottenham Hotspur – Manchester United, typy i przewidywania

Spotkania Tottenhamu Hotspur z Manchesterem United zawsze przynoszą sporo emocji, a tak się składa, że będziemy świadkami takiego meczu już w drugiej kolejce nowego sezonu Premier League. Obie ekipy jak co roku celują w mistrzostwo, o które nie jest łatwo, ponieważ rozgrywki angielskiej ekstraklasy zdominował Manchester City, a ostatnio zbliżył się do niego Arsenal. Czy jedna z tych drużyn jest w stanie powalczyć z The Citizens i The Gunners o tytuł?

Koguty na pewno będą odczuwały brak Harry’ego Kane’a, który dołączył do Bayernu Monachium, a Czerwone Diabły dobrze czują się w starciach ze Spurs. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

STS 2.35 Wygrana Manchesteru United

Tottenham Hotspur – Manchester United, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Hugo Llorisa, Bryana Gila, Ryana Sessegnona, Rodrigo Bentancura, Troya Parrotta, Frasera Forstera oraz Alfiego Whitemana. Jeśli chodzi o zespół gości, to na boisku nie należy się spodziewać Tyrella Malacii, Amada Diallo, Kobbiego Mainoo, Rasmusa Hojlunda, Toma Heatona, a także Masona Greenwooda, w którego sprawie wciąż nie zapadła decyzja.

Tottenham – absencje:

Rodrigo Bentancur Powrót: Początek września 2023 Uraz więzadła krzyżowego

Hugo Lloris Powrót: Niepewny Uraz biodra

Ryan Sessegnon Powrót: Koniec sierpnia 2023 Uraz ścięgna udowego

Alfie Whiteman Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz kostki

Troy Parrott Powrót: Niepewny Uraz pachwiny

Bryan Gil Powrót: Początek września 2023 Uraz pachwiny

Man United - absencje:

Tyrell Malacia Powrót: Kilka dni Nieznany

Amad Diallo Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki

Kobbie Mainoo Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz kostki

Rasmus Højlund Powrót: Koniec sierpnia 2023 Kontuzja pleców

Tom Heaton Powrót: Początek września 2023 Nieznany

Mason Greenwood Powrót: Po 1 meczu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Początek stycznia 2024 Rasmus Højlund Kontuzja pleców Koniec sierpnia 2023 Tom Heaton Nieznany Początek września 2023 Mason Greenwood Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 1 meczu Tyrell Malacia Powrót: Kilka dni Nieznany

Amad Diallo Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki

Kobbie Mainoo Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz kostki

Rasmus Højlund Powrót: Koniec sierpnia 2023 Kontuzja pleców

Tom Heaton Powrót: Początek września 2023 Nieznany

Mason Greenwood Powrót: Po 1 meczu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Początek stycznia 2024 Rasmus Højlund Kontuzja pleców Koniec sierpnia 2023 Tom Heaton Nieznany Początek września 2023 Mason Greenwood Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 1 meczu

Tottenham Hotspur – Manchester United, ostatnie wyniki

Podopieczni Ange Postecoglou rozpoczęli nowy sezon od delikatnego falstartu. Tottenham Hotspur zremisował bowiem 2:2 z Brentfordem, a autorami bramek dla Spurs byli Cristian Romero oraz Emerson Royal. Zespół Erika ten Haga z kolei po skromnym zwycięstwie 1:0 nad Wolverhampton Wanderers może mówić o udanym początku kampanii. Jedynego gola w spotkaniu pełnym kontrowersji zdobył środkowy obrońca, były reprezentant Francji - Raphael Varane.

Tottenham Hotspur – Manchester United, historia

Czerwone Diabły zdecydowanie lepiej wyglądają w bezpośredniej rywalizacji z Kogutami. Patrząc na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami odnotujemy cztery zwycięstwa Manchesteru United i jeden remis. Tottenham Hotspur w tym czasie nie zanotował żadnej wygranej. Ostatnie starcie obu ekip w Premier League to podział punktów (2:2).

Tottenham Hotspur – Manchester United, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną Tottenhamu Hotspur wynosi mniej więcej 2.80, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to około 2.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tottenham Hotspur – Manchester United, przewidywane składy

6 Davinson Sánchez

14 Ivan Perisic

18 Giovani Lo Celso

23 Pedro Porro

29 Pape Sarr

33 Ben Davies

40 Brandon Austin

72 Manor Solomon Victor Lindelof 2

Harry Maguire 5

Anthony Martial 9

Christian Eriksen 14

Diogo Dalot 20

Dean Henderson 26

Facundo Pellistri 28

Scott McTominay 39

Alejandro Garnacho 49

Tottenham Hotspur – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Tottenhamu 33% remisem 67% zwycięstwem Man United 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Tottenhamu

remisem

zwycięstwem Man United

Tottenham Hotspur – Manchester United, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Tottenham Hotspur Stadium w najbliższą sobotę, 19 sierpnia o godzinie 18:30.

