IMAGO / David Blunsden Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Tottenham West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2023 17:59 .

Tottenham Hotspur – West Ham United, typy i przewidywania

Tottenham w niedzielny wieczór zapewnił sobie ważny punkt w meczu z Manchesterem City, kończąc serię trzech porażek. W czwartek wieczorem z pewnością będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. Natomiast po weekendowym remisie 1:1 z Crystal Palace, West Ham jest niepokonane od pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach. Tu należy jednak podkreślić, że zespół Davida Moyesa wygrał tylko jeden z czterech ostatnich meczów wyjazdowych, przegrywając pozostałe trzy. Koguty z kolei nie przegrały przed własną publicznością z Młotami od pięciu lat wygrywając w tym czasie cztery mecze. Choć zadanie nie będzie łatwe to Tottenham jest bliższy wygranej w czwartkowym meczu. Mój typ: zwycięstwo Tottenhamu – TAK.

STS 1,77 Zwycięstwo Tottenhamu Odwiedź STS

Tottenham Hotspur – West Ham United, sytuacja kadrowa

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Połowa grudnia 2023 Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 Micky van de Ven Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 James Maddison Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Ashley Phillips Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Rodrigo Bentancur Uraz kostki Połowa lutego 2024 Pape Sarr Nieznany Kilka dni Eric Dier Nieznany Niepewny Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Połowa grudnia 2023 Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 Micky van de Ven Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 James Maddison Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Ashley Phillips Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Rodrigo Bentancur Uraz kostki Połowa lutego 2024 Pape Sarr Nieznany Kilka dni Eric Dier Nieznany Niepewny

West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023

Tottenham Hotspur – West Ham United, ostatnie wyniki

Tottenham ostatni mecz wygrał w październiku pokonując Crystal Palace 2:1. Od tego czasu Koguty rozegrały cztery spotkania. Trzy z nich przegrały: z Chelsea, Wolverhampton oraz Aston Villą. W minionej kolejce udało im się zremisować z Manchesterem City. West Ham z kolei notuje serię pięciu meczów bez porażki. W miniony weekend również zremisował (Crystal Palace), ale wcześniej zanotował aż cztery wygrane z rzędu z: TSC i Olympiakosem w Lidze Europy oraz z Burnley i Nottingham w Premier League.

Tottenham Hotspur – West Ham United, historia

Ostatni meczu obu drużyn rozegrany w lipcu zakończył się zwycięstwem West Ham 3:2. Było to jednak spotkanie towarzyskie. Młoty natomiast nie wygrały żadnego z czterech ostatnich pojedynków z Tottenhamem o stawkę (1R, 3P). Na zwycięstwo czekają od 2021 roku.

Tottenham Hotspur – West Ham United, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest Tottenham, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,76. Warto jednak pamiętać, że Spurs nie wygrali żadnego z czterech ostatnich meczów, a West Ham jest niepokonany od pięciu pojedynków. Dlatego zachęcam przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Tottenham Hotspur – West Ham United, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Tottenhamu 0% Remisem 0% Zwycięstwem West Ham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Tottenhamu

Remisem

Zwycięstwem West Ham

Tottenham Hotspur – West Ham United, przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 9 Richarlison 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 15 Eric Dier 20 Fraser Forster 36 Alejo Veliz 40 Brandon Austin 63 Jamie Donley 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Tottenham Ange Postecoglou 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 9 Richarlison 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 15 Eric Dier 20 Fraser Forster 36 Alejo Veliz 40 Brandon Austin 63 Jamie Donley 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer

Tottenham Hotspur – West Ham United, transmisja meczu

Pojedynek Tottenhamu z West Ham United będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport 2. Ten mecz możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.