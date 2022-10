Tottenham – Everton: typy, kursy, zapowiedź (15.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Tottenham – Everton: typy i kursy na mecz Premier League. Po intensywnych tygodniach z Ligą Mistrzów Tottenham będzie mógł wreszcie skupić się na rozgrywkach ligowych, gdzie utrzymuje dystans do będących na czele Manchesteru City i Arsenalu.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Everton 1.53 4.55 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2022 22:12 .

Tottenham – Everton, typy i przewidywania

Po bezbarwnym meczu wyjazdowym z Eintrachtem w Lidze Mistrzów Tottenham odzyskał rezon i wygrał kolejne starcia z Brighton i rewanż z Orłami, które do najłatwiejszych nie należały. Do poprawy wciąż jest kilka kwestii, jednak pod wodzą Antonio Conte zespół zdaje się rozwijać w dobrym kierunku. W dobrej formie są Harry Kane i Heung-Min Son, którzy odpowiadają za większość bramek strzelanych przez zespół. Kibice oczekują, że nieco mocniej w tym zacznie również partycypować sprowadzony za niemałe pieniądze Richarlison. W weekend przyjdzie im zmierzyć się z tułającym się w dole tabeli Evertonem, który od miesięcy daleki jest od optymalnej dyspozycji.

Trudno powiedzieć, co musiałoby się zadziać, żeby Everton znów zaczął zachwycać swoją grą i rywalizował o coś więcej, aniżeli utrzymanie. Utytułowany angielski zespół od ponad roku nie może odzyskać dawnego blasku i nie inaczej jest w kampanii 2022/23. Jak na razie sytuacja jest w miarę stabilna, gdyż The Toffees zajmują po dziewięciu kolejkach 10 miejsce. Ich przewaga nad strefą spadkową nie jest jednak zbyt duża. Pewny swojej przyszłości nie może być Frank Lampard, który od momentu objęcia sterów drużyny musi borykać się z wieloma problemami. Nasz typ: Tottenham Powyżej 1.5 gola.

STS 1.58 Tottenham Powyżej 1.5 gola Odwiedź STS

Tottenham – Everton, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki osiągane przez Tottenham, choć niezłe to mogłyby być jeszcze lepsze. Koguty przegrały tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań – przeciwko Arsenalowi. Poza tym zanotowały dwa zwycięstwa w Premier League nad Leicester i Brighton, a w rywalizacji z Eintrachtem łącznie zdobyły cztery punkty. To całkiem niezły dorobek, a uwagę przykuwa także dość duża liczba strzelanych bramek – 11 w tych starciach.

Porównując do rezultatów osiąganych w ubiegłym sezonie, Evertonowi wiedzie się względnie nieźle. W ostatnich kolejce drużyna była blisko ugrania punktów z Manchesterem United, który wygrał ostatecznie 2:1. Udało się natomiast wygrać dwa spotkania – z West Hamem i Southamptonem, dzięki czemu wskoczyli na 10 pozycję. Poza tym cenne remisy z Leeds i bezbramkowy z Liverpoolem to dość zaskakujące rezultaty.

Tottenham – Everton, sytuacja kadrowa

Trener Antonio Conte mocno ubolewa nad tym, że kontuzjowany jest Dejan Kulusevski, który na początku sezonu prezentował się znakomicie. Szweda na pewno zabraknie w rywalizacji z Evertonem. Oprócz niego niedostępny jest również leczący uraz Japhet Tanganga. Niedostępny będzie również Emerno, który pauzuje za czerwoną kartkę.

Nieco więcej braków po stronie gości. Z powodu kontuzji ze składu wypadli Godfrey, Patterson i Townsend. Niepewny jest również występ zmagających się z drobnymi urazami Miny i Holgate’a.

Tottenham – Everton, historia

W ubiegłym sezonie na własnym stadionie Tottenham bez najmniejszych problemów rozgromił wręcz Everton, wygrywając 5:0. Był to prawdziwy popis ekipy Antonio Conte. Starcie na Goodison Park zakończyło się ku rozczarowaniu kibiców bezbramkowym remisem. Everton w ostatnich latach rzadko wygrywał z Kogutami. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich meczów, taka sytuacja miała miejsce jedynie raz – w 2020 roku.

Tottenham – Everton, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego meczu w oczach bukmacherów jest Tottenham. Kursy oferowane na jego zwycięstwo wynoszą ok. 1.50, podczas gdy typ na Everton to aż 6.81. Nieco niżej, choć wciąż dość wysoko notowany jest kurs na remis – ok. 4.60. Planujecie obstawiać ten mecz? Warto zatem skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, wykorzystajcie nasz kod promocyjny STS GOAL.

Tottenham – Everton, przewidywane składy

Tottenham : Lloris – Romero, Dier, Lenglet – Doherty, Hoejberg, Bentancur, Perisic – Richarlison, Kane, Son

Everton: Pickford – Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko – Onana, Iwobi, Gueye – McNeil, Maupay, Grey

Tottenham – Everton, transmisja

Starcie Tottenhamu z Evertonem transmitowane będzie na antenie Viaplay, a także Canal+Sport 2. Początek meczu w sobotę o godzinie 18:30

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.