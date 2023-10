fot. Imago / Buzzi Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Torino FC – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Torino FC kończy serię trudnych meczów w lidze włoskiej w sobotni wieczór. Na drodze drużyny ze Stadio Olimpico stanie Inter Mediolan. Dwa tygodnie temu turyńczycy zanotowali cztery kolejne spotkania bez wygranej, przegrywając z Juventusem (0:2). Był to jednocześnie kolejny mecz, w którym Torino nie zdobyło bramki. Biorąc pod uwagę niezły start Nerazzurrich w tej kampanii, to trudno być optymista co do szans Torino w sobotnim starciu.

Mediolańczycy będą dodatkowo zmotywowani do tego, aby odnieść zwycięstwo, bo przed reprezentacyjną przerwą Inter zremisował z Bolognią (2:2). Mediolańska ekipa prowadziła dwoma golami, ale po niezwykłych błędach, straciła dwa gole. Niemniej w sobotę mimo wszystko niespodzianka jest mało prawdopodobna. Typ: wygrana Interu.

Torino FC – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Oba zespoły podejdą do meczu osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Koffi Djidji, Alessando Buongiorno oraz Brandon Soppy. Z kolei w ekipie ze Stadio Giuseppe Meazza nie będą mogli wystąpić Marko Arnautović i Juan Cuadrado.

Torino FC – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Turyńczycy podejdą spotkania, będąc od czterech meczów bez wygranej. W tym czasie Torino remisowało z AS Romą (1:1) i Hellas Weroną (0:0). Tymczasem przegrywało w spotkaniach z Lazio (0:2) oraz z Juventusem (0:2).

Mediolański zespół ma natomiast za sobą zremisowany mecz z Bolognią (2:2). Wcześniej natomiast Inter pokonał Benfikę (1:0) i Salernitanę (4:0). Ostatnią porażkę Nerazzurri zaliczyli 27 września, gdy ulegli Sassuolo (1:2).

Torino FC – Inter Mediolan, historia

Ostatnie spotkanie z udziałem obu drużyn miał miejsce w czerwcu. Wówczas zwyciężył Inter (1:0). Ogólnie w ośmiu ostatnich meczach między oboma zespołami siedem razy górą byli mediolańczycy, a jedno starcie zakończyło się remisem.

Torino FC – Inter Mediolan, kursy

Kurs na remis w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 3.65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z bonusu 200 procent.

Torino FC – Inter Mediolan, przewidywane składy

W obu ekipach postaci godny uwagi nie brakuje. W szeregach drużyny z Turynu o ofensywne zagrania mają zadbać Yann Karamoh i Pietro Pellegri. Z kolei w zespole z Mediolanu warto zwrócić uwagę na Marcusa Thurama i Lautaro Martineza. W środku pola rządzić będzie najpewniej Hakan Calhanoglu.

Torino FC – Inter Mediolan, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Torino 0% Wygraną Interu 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Torino

Wygraną Interu

Remisem

Torino FC – Inter Mediolan, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

