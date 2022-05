Torino FC – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (07.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Torino

Torino – Napoli to jeden z ciekawiej zapowiadających się sobotnich meczów w ramach 36. kolejki Serie A. Gospodarze na finiszu rozgrywek nie mają konkretnych planów do zrealizowania. Azzurri natomiast chcą zapewnić sobie trzecie miejsce na koniec sezonu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Torino FC – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Torino w ostatniej kolejce Serie A pokonało na wyjeździe Empoli (3:1). Wcześniej jednak drużyna ze Stadio Olimpico nie wygrała w 11 spotkaniach, biorąc pod uwagę 14 tego typu meczów. Tymczasem na swoim stadionie od drugiego tygodnia stycznia turyńczycy wygrali tylko raz. Napoli to natomiast drużyna, która ostatnio rozbiła Sassuolo (6:1). Ogólnie Azzurri zdobyli dwie lub więcej bramek w sześciu z ostatnich ośmiu meczów. Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się atrakcyjnego spotkania z golami z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Torino FC – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Sytuacje kadrowe obu ekip nie są idealne. W szeregach Torino w sobotę zabraknie takich zawodników jak: Mohamed Fares, Magnus Warming i Marko Pjaca. Napoli będzie osłabione brakiem Stanislava Lobotki i Adama Ounasa.

Torino FC – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Torino w sześciu ostatnich meczach nie znalazło pogromcy. W tym czasie drużyna z Turynu zanotowała trzy zwycięstwa i trzy remisy. W poprzedniej kolejce zawodnicy Il Toro pokonali Empoli (3:1).

Zobacz także: tabela Serie A

Napoli urządziło sobie natomiast w spotkaniu 35. kolejki ligi włoskiej rzeź niewiniątek w boju z Sassuolo. Azzurri strzelili rywalom sześć goli, tracąc tylko jednego. Tym samym ekipa Luciano Spallettiego wróciła na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej.

Torino FC – SSC Napoli, historia

W pierwszej części sezonu obie ekipy miały okazję mierzyć się ze sobą w październiku 2021 roku. Górą było wówczas Napoli, które wygrało 1:0. Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie górą byli Azzurri, a raz miał miejsce remis.

Torino FC – SSC Napoli, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Luciano Spallettiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,05. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Torino FC – SSC Napoli, przewidywane składy

Torino: Berisha – Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda, Praet, Brekalo, Belotti

Napoli: Ospina – Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Torino FC – SSC Napoli, transmisja meczu

Mecz Torino – Napoli będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1 i skomentują je Tomasz Zieliński oraz Piotr Czachowski. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 15:00.

