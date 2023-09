PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Termalica – Podbeskidzie, typy bukmacherskie

Termalica Nieciecza w ramach 8. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Gospodarze niedzielnego meczu zajmują 8. lokatę, natomiast “Górale” są na 13. miejscu w tabeli, ale dzieli ich zaledwie trzy punkty różnicy, stąd spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Naszym zdaniem po zwycięstwo w tym meczu sięgną podopieczni Mariusza Lewandowskiego. Nasz typ: wygrana Termaliki Nieciecza

Termalica – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Termalica Nieciecza po 7. kolejkach zajmuje ósmą lokatę z dorobkiem dziesięciu punktów na koncie. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (5:0 z Chrobrym Głogów, 1:0 ze Zniczem Pruszków i 4:0 z Resovią Rzeszów), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Motorem Lublin oraz 1:3 z Wisłą Płock)

Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała okupuje 13. lokatę w tabeli Fortuna 1 Ligi z dorobkiem siedmiu oczek. W ostatnich pięciu kolejkach zespół “Górali” odniósł jedno zwycięstwo (2:1 z Zagłębiem Sosnowiec), zanotował dwa remisy (1:1 z Resovią Rzeszów i 1:1 z GKS-em Katowice) oraz ponieśli dwie porażki (0:1 z Odrą Opole, a także 0:3 z Lechią Gdańsk)

Termalica – Podbeskidzie, historia

W ubiegłym sezonie drużyny dwukrotnie mierzyły się ze sobą i dwukrotnie padł ten sam rezultat – 2:2. We wcześniejszych trzech meczach raz po zwycięstwo sięgnął zespół gospodarzy niedzielnego pojedynku, raz Podbeskidzie, a także raz padł remis.

Termalica – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem niedzielnego meczu jest zespół Termaliki Nieciecza. To właśnie za zespołem Mariusza Lewandowskiego będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarze, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 2.10, podczas gdy na zwycięstwo Podbeskidzia oscylują w okolicach 3.30 – 3.45. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Termalica – Podbeskidzie, kto wygra?

Termalica – Podbeskidzie, przewidywane składy

Termalica Nieciecza: Loska – Wolski, Spendlhofer, Kasperkiewicz, Hilbrycht – Rep, Ambrosiewicz, Dombrowski, Poliarus – Radwański, Branecki

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Procek – Ziółkowski, Mikołajewski, Chlumecki, Tomasik – Janota, Jodłowiec, Kisiel – Bida, Kadrić, Banaszewski

Termalica – Podbeskidzie, transmisja meczu

Niestety mecz Termaliki z Podbeskidziem nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jednak online. Dostęp do niej uzyskacie dzięki wykupieniu abonamentu na Polsat Go Box.

