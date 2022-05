Szkocja – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (01.06.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko

Czas poznać ostatniego uczestnika mundialu ze strefy UEFA. W Glasgow zagrają Szkocja – Ukraina. Dla obu zespołów będzie to półfinał baraży. Kto zagra o awans z Walią? Sprawdź naszą zapowiedź.

MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Szkocja Ukraina 2.35 3.20 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2022 09:00 .

Szkocja – Ukraina, typy i przewidywania

Szkocja jest niepokonana od ośmiu spotkań. Natomiast w marcu gospodarze zremisowali dwa mecze. Podczas gdy, Ukraina zagra pierwszy raz od listopada. Wojna dalej trwa, jednak Żółto-niebiescy są już gotowi przystąpić do barażowego pojedynku.

Emocji w Glasgow nie zabraknie. Szkoci to niewygodny rywal. Z kolei Ukraińcy zapewne będą naładowani dodatkową energią, by pokazać się z dobrej strony na arenie międzynarodowej. Spodziewamy się zaciętego widowiska, gdzie obie ekipy umieszczą piłkę w siatce. Nasz typ: btts.

Szkocja – Ukraina, sytuacja kadrowa

W tych zawodach zabraknie jedynie Kierana Tierney’a po stronie gospodarzy.

Szkocja – Ukraina, ostatnie wyniki

Szkocja nie otrzymała złotej karty z racji na wojnę w Ukrainie. Wyspiarze muszą stanąć do walki o finał baraży na własnym terenie. Wcześniej zagrali towarzysko z Polską (1:1) i Austrią (2:2). Co ciekawe, gospodarze ostatni raz przegrali we wrześniu.

Tymczasem ukraińscy piłkarze przygotowali się od tego starcia w Słowenii. Tam trwało zgrupowanie, gdzie dotarli też gracze Premier League. Wydaje się, że brutalna wojna może tylko ponieść zespół do zwycięstwa.

W poprzednich dniach Żółto-niebiescy pokonali w ramach sparingów Borussię M’gladbach (2:1) czy Empoli (3:1). Ostatnim sprawdzianem przed wylotem do Glasgow był mecz z Rijeką (1:1).

Szkocja – Ukraina, historia

W dotychczasowej historii te zespoły grały ze sobą dwa razy. Podczas eliminacji do Euro 2008, Ukraina wygrała pierwszy mecz (2:0), zaś w rewanżu zwycięstwo padło łupem Szkotów (3:1).

Szkocja – Ukraina, kursy bukmacherskie

Szkocja – Ukraina, przewidywane składy

Szkocja: Gordon – Cooper, Hanley, Hendry – Robertson, O’Donnell, McTominay, McGregor – Christie, McGinn, Dykes

Ukraina: Pjatow – Karawajew, Matwienko, Zabarnyj, Mykołenko – Zinczenko, Stepanenko, Malinowski, Jarmołenko, Tsygankow – Jeremczuk

Szkocja – Ukraina, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport News. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Polsatbox.pl.