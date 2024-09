Świt Szczecin – Skra Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Świtu Szczecin

Świt Szczecin Skra Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2024 19:19 .

Świt Szczecin – Skra Częstochowa: przewidywania

To nie będzie najciekawszy mecz tej kolejki Betclic 2. ligi. To prawdopodobnie w ogóle nie będzie ciekawy mecz, ale to nie zmienia faktu, że warto bliżej przyjrzeć się temu, co może się wydarzyć z Szczecinie. Gospodarze z nowym sternikiem Tomaszem Kafarskim kontra Skra Częstochowa, która po siedmiu meczach ma już tylko minus jeden punkt na koncie. Kto jest faworytem tego meczu? Ciężko to jednoznacznie powiedzieć, ale wydaje się, że jeśli chodzi o typy, to odpowiedni w tym starciu będzie remis. Mój typ na to spotkanie: remis.

Jakub Betclic 3.60 Remis Zagraj!

Przy okazji rozgrywek 2. ligi przygotowujemy także zapowiedzi i podsumowania danych serii gier. Przed weekendowymi starciami opisujemy hitowy mecz Podbeskidzia z Wieczystą oraz karuzelę trenerską na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Karuzela trenerska i hit w Bielsku. Zapowiedź 8. kolejki Betclic 2. ligi

Świt Szczecin – Skra Częstochowa: ostatnie wyniki

Oba zespoły jak do tej pory nie mogą się pochwalić zbyt dobrymi wynikami w tym sezonie Betclic 2. ligi. Przed tygodniem w Szczecinie padła twierdza Świtu, który przegrał 0:1 z Polonią Bytom, choć wynik mógłby być, a nawet powinien być wyższy. Wcześniej z kolei takim samym wynikiem zespół beniaminka uległ w starciu z GKS-em 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój). Ostanie punkty zespołowi z Zachodniego Pomorza udało się zdobyć w rywalizacji z Podbeskidziem Bielsko-Biała, wówczas padł remis 3:3.

Jeśli chodzi zaś o Skrę, to zespół z Częstochowy dość sensacyjnie pokonał w ubiegły weekend GKS Jastrzębie 2:1 i było to już drugie zwycięstwo ekipy spod Jasnej Góry w tym sezonie. Zespół ten nadal jednak jest na minusie, ale aktualnie wynosi ona już tylko minus jeden, więc wkrótce może się okazać, że sklecony na prędce zespół szybko odrobi straty i wydostanie się z ostatniego miejsca w tabeli.

Świt Szczecin – Skra Częstochowa: historia

Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn w historii.

Świt Szczecin – Skra Częstochowa: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z usługi bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Świt Szczecin Skra Częstochowa Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2024 19:19 .

Świt Szczecin – Skra Częstochowa: kto wygra?

Kto wygra mecz? Świt Szczecin 67% Remis 33% Skra Częstochowa 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Świt Szczecin

Remis

Skra Częstochowa

Świt Szczecin – Skra Częstochowa: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany ani w tradycyjnej telewizji, ani w Internecie. Jedyną opcją aby zobaczyć to spotkanie jest wyprawa na stadion w Skolwinie. Niemniej przy okazji starć Betclic 2. ligi zachęcamy do skorzystania z usługi Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.