Betclic 2. liga: zapowiedź 8. kolejki

Pomimo przerwy reprezentacyjnej rozgrywki Betclic 2. ligi trwają w najlepsze i w ten weekend kibice na piłkarskich arenach będą mogli emocjonować się dziewięcioma ciekawymi starciami, z czego jedno – to pod Klimczokiem – zapowiada się niezwykle interesująco. Zapraszamy do zapowiedzi 8. kolejki Betclic 2. ligi na Goal.pl.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wieczysta Kraków

Spotkanie to przed rozpoczęciem sezonu miało potencjał na to, aby być starciem dwóch zespołów z czuba tabeli. Tak się jednak nie stało, a przynajmniej nie w całości. Wieczysta Kraków pod wodzą Sławomira Peszki z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej i choć można było mieć wątpliwości co do tego, jak naszpikowany gwiazdami zespół poradzi sobie w 2. lidze, to po dotychczasowych starciach ich mieć nie można. Beniaminek idzie bardzo dobrze i być może zimować będzie na pozycji dającej bezpośredni awans.

Z kolei Podbeskidzie nie idzie, jak to jest w znanej w całej Polsce przyśpiewce. Po siedmiu rozegranych meczach zespół Krzysztofa Brede ma na swoim koncie tylko sześć punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli Betclic 2. ligi. Przed tygodniem ulegli oni Wiśle Puławy na wyjeździe, choć to Górale jako pierwsi zdobyli bramkę. Jak będzie tym razem? Kursy są na to spotkanie jednoznaczne. Faworytem są goście.

Zmiany trenerów, kręcąca się karuzela

W podsumowaniu 7. kolejki pisaliśmy o tym, że po spotkaniu Rekordu Bielsko-Biała z ŁKS-em II Łódź do dyspozycji zarządu oddał się trener Dariusz Klacza. Na ten moment jednak pozostaje on na stanowisku, choć można domniemywać, że dalsze słabe wyniki zmienią ten obraz rzeczywistości.

Z kolei zmiany już oficjalne zaszły w Świcie Skolwin, który poinformował o tym, że Tomasz Kafarski został nowym szkoleniowcem beniaminka Betclic 2. ligi. Były szkoleniowiec m.in. Chojniczanki Chojnice objął zespołu po Piotrze Klepczarku, który odszedł do Warty Poznań.

Nadal bez oficjalnego szkoleniowca pozostaje Olimpia Elbląg, która zwolniła Sebastiana Letniowskiego. Według medialnych spekulacji nowym trenerem zespołu, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał może zostać Marek Gołębiewski, zanany m.in. z pracy w Legii Warszawa i Chrobrym Głogów.

Pozostałe mecze Betclic 2. ligi

Piątek 06.09.

18:00 ŁKS II Łódź – Resovia (transmisja: tvpsport.pl)

Sobota 07.09.

11:45 Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Chojniczanka Chojnice (transmisja: TVP Sport, tvpsport.pl)

14:00 Olimpia Elbląg – Zagłębie Sosnowiec (transmisja: tvpsport.pl)

15:00 Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz

16:00 Świt Szczecin – Skra Częstochowa

Niedziela 08.09.

15:00 KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała (transmisja: tvpsport.pl)

19:35 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wieczysta Kraków (transmisja: TVP 3, tvpsport.pl)

Środa 18.09.

18:00 GKS Jastrzębie – Wisła Puławy

19:00 Polonia Bytom – Zagłębie Lubin

