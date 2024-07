Stal Rzeszów – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (22.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Hubert Adamczyk

Stal Rzeszów – Arka Gdynia, typy bukmacherskie

Fakt, że mecz odbędzie się w Rzeszowie nie ma dla Stali teoretycznie większego znaczenia, ponieważ zespół ten zdobył u siebie tyle samo punktów, co w delegacji. Co innego Arka, która poza Gdynią grała dużo gorzej. To otwiera gospodarzom poniedziałkowej potyczki furtkę na sprawienie niespodzianki w postaci pozbawienia faworyta kompletu punktów. Moim zdaniem do tego jednak nie dojdzie. Mój typ: wygrana Arki.

Stal Rzeszów – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Mecze sparingowe mają służyć wypracowaniu formy na sezon zasadniczy. Wyniki nie przesądzają o sile drużyny, ale Stal nie zaprezentowała się w nich dobrze. Z czterech potyczek była w stanie wygrać zaledwie jedną. Rywalem był ograny 3:1 izraelski Hapoel. Rzeszowianie przegrali natomiast między innymi z Rakowem Częstochowa (1:5) oraz Stalą Mielec (0:5).

Czterokrotnie na boisku zaprezentowała się także Arka, czyli największy przegrany minionej kampanii. Gdynianie wypuścili szansę na bezpośredni awans, a później odpadli z barażach. Teraz do walki o lepszą pozycję przystąpią z bilansem jednego zwycięstwa, jednego remisu i dwóch porażek. Ekipa z Trójmiasta ma na swoim koncie wygraną z Linfield 5:2 (Irlandia Północna), remis 2:2 z Olimpią Grudziądz oraz porażki z duńskim Viborgiem (0:2) i Randersami (1:2).

Stal Rzeszów – Arka Gdynia, historia

Rzeszów po ostatnim sezonie jest odległym, ale lubianym przez Arkę kierunkiem. Gdynianie wygrali tam bowiem w sierpniu 3:2. Jeszcze lepiej spisali się w lutym przed własną publicznością, ponieważ wówczas ograli Stal aż 5:1.

Stal Rzeszów – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Stal Rzeszów – Arka Gdynia, transmisja meczu

Mecz 1. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy zespołami Stali Rzeszów i Arki Gdynia rozegrany zostanie w poniedziałek (22 lipca) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na internetowej stronie oraz w aplikacji mobilnej dzięki usłudze Betclic TV, a także za pośrednictwem kanału TVP Sport.

