Stal Mielec – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (22.07.2024)

Stal Mielec – Widzew Łódź: przewidywania

Ostatni mecz pierwszej kolejki sezonu 2024/25 w PKO Ekstraklasie. W poniedziałkowy wieczór na stadionie w Mielcu miejscowa Stal podejmie ekipę Widzewa Łódź. W tym starciu trudno wskazać wyraźnego faworyta, bowiem obie ekipy w poprzednim sezonie grały na podobnym poziomie, a co więcej w lecie przeprowadziły ruchy, które mogą być tożsame jeśli chodzi o podniesienie jakości składu. Choć wydaje się, że nieco lepsza powinna być pod tym względem drużyna Daniela Myśliwca.

Trudno jednak w poniedziałkowy wieczór spodziewać się bardzo otwartego i ofensywnego meczu. Z pewnością gospodarze z Mielca dzięki utrzymaniu w składzie Ilji Skurina mają w ofensywie mocny atut, ale i Widzew, choć rozkłada się to na większą liczbę graczy, potrafi zdobywać gola. W mojej opinii najbardziej sensownym typem w tym meczu będzie postawienie na podział punktów. Taki też jest mój typ: remis.

Stal Mielec – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

Oba te zespoły w czasie letniej przerwy rozegrały cztery mecze sparingowe. Jeśli chodzi o ekipę Widzewa, to oni dwa razy wygrali, raz zremisowali i raz przegrali. Ta porażka przydarzyła się w meczu przeciwko Legii Warszawa, gdy łodzianie ulegli 2:1 w ostatnim meczu przed startem ligi. Z kolei Stal przegrała dwa razy i tylko raz zainkasowała trzy punkty, a jednokrotnie podzielili się punktami. W ostatnim sparingu przed startem PKO Ekstraklasy wygrali oni ze Stalą Rzeszów aż 5:0, co z pewnością jest dobrym prognostykiem przed sezonem 2024/25.

Stal Mielec – Widzew Łódź: historia

W minionym sezonie Stal Mielec mierzyła się z Widzewem Łódź aż trzykrotnie. W ligowych starciach raz padł remis, a raz lepsza okazała się ekipa z Łodzi. Podobnie było także w meczu w ramach Pucharu Polski, gdzie łodzianie pokonali podopiecznych Kamila Kieresia 2:1. Z kolei jedyne zwycięstwo mielczan w ostatnich latach to potyczka z kwietnia 2023 roku. W tym samym sezonie, w pierwszym meczu, lepszy okazał się Widzew.

Stal Mielec – Widzew Łódź: kto wygra?

Stal Mielec – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Według analiz wszystkich graczy na rynku, spotkanie to nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo zarówno Stali Mielec, jak i Widzewa Łódź są do siebie mocno zbliżone i w zależności od bukmachera różnią się minimalnie, lub są wręcz identyczne. Niemniej minimalnie większym faworytem do zwycięstwa wydaje się Widzew Łódź, na którego kurs oscyluje w granicach 2.50.

Stal Mielec – Widzew Łódź: przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Rezerwowi 1 Mateusz Kochalski 9 Ravve Assayeg 10 Maciej Domanski 12 Mateusz Dudek 18 Piotr Wlazło 23 Krystian Getinger 25 Lukasz Wolsztynski 34 Alex Cetnar 5 Kreshnik Hajrizi 19 Bartlomiej Pawlowski 21 Pawel Kwiatkowski 33 Jan Krzywanski 35 Ivan Krajcirik 47 Antoni Klimek 62 Lirim Kastrati

Stal Mielec – Widzew Łódź: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać od godziny 19:00 w poniedziałek 22 lipca 2024 roku na antenie Canal+ Sport. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies.

