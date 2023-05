IMAGO /Marta Badowska /Newspix Na zdjęciu: Maciej Domański

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk na swoim koncie ma pięć porażek z rzędu i choć Stal Mielec gra kratkę to trudno oczekiwać, by zdołała przełamać ten niekorzystny bilans. Stal nie potrafiła pokonać Biało – Zielonych w żadnym z ostatnich pięciu spotkań, ale biorąc pod uwagę obecną formę obu zespołów to ma idealną okazję, by wreszcie się przełamać. Zespół z Mielca potrafił całkiem niedawno ograć Koronę czy Widzew. Nasz typ: wygrana Stali – TAK.

Lechia Gdańsk ma patent na Stal i zdobywała minimum jednego gola w każdej z ostatnich pięciu rywalizacji. Sama nie potrafi jednak zachować czystego konta. Wiosną udało jej się to osiągnąć jedynie w czterech spotkaniach i tylko raz w ostatnich siedmiu pojedynkach. Typ Kuby Olkiewcza: BTTS – TAK.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

W zespole Lechii Gdańsk za nadmiar żółtych kartek pauzują Michał Zwoliński i Michał Nalepa. Stal Mielec nie ma problemów kadrowych. Żaden zawodnik nie jest zawieszony, a prawdopodobnie jedynym zawodnikiem, który nie będzie mógł wystąpić z powodu urazu to Barauskas.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Stal Mielec gra w kratkę w ostatnim czasie. Ostatnie pięć meczów to dwa zwycięstwa (Korona, Widzew), dwa remisy (Wisła, Miedź) i jedna porażka (Pogoń). Warto jednak też zauważyć, że po fatalnym starcie w rundzie rewanżowej, przegrana z Portowcami była jedyną wpadką Stali od 18 marca.

Lechia na trzy kolejki przed końcem sezonu jest już pogodzona ze spadkiem. Biało – Zieloni na swoim koncie mają pięć porażek z rzędu (Zagłębie, Raków, Cracovia, Pogoń, Jagiellonia), a na zwycięstwo czekają od 10 marca i pokonania Miedzi Legnica. W rundzie rewanżowej Lechia wygrała tylko dwa mecze.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, historia

Lechia Gdańsk ma patent na zespół z Mielca. Biało – Zieloni notują serię dwóch wygranych z rzędu, a ponadto na swoim koncie mają cztery zwycięstwa i jeden remis w ostatnich pięciu spotkaniach.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania jest Stal Mielec. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,15. Dla porównania typy na wygraną Lechii Gdańsk to około 3,40.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, kto wygra

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Pojedynek Stali i Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online.

