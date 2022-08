Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Stal Mielec – Cracovia: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W piątkowy wieczór Stal Mielec zmierzy się z rewelacją tego sezonu Ekstraklasy. Pasy mają komplet zwycięstw i nie straciły nawet gola. Czy uda im się przedłużyć zwycięską passę?

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Cracovia

Stal Mielec – Cracovia, typy i przewidywania

Stal Mielec z tego i ubiegłego sezonu to jak na razie dwie zupełnie inne drużyny. Jasne, w następnych kolejkach nie udało się już powtórzyć sukcesu z pierwszej, kiedy to piłkarze z Mielca ograli na wyjeździe mistrza Polski 2:0. Remis z Radomiakiem i porażkę z piekielnie mocnym Rakowem Częstochowa 2:3 nie należy absolutnie traktować w charakterze meczów nieudanych. Podopieczni Adama Majewskiego na naszych oczach przechodzą ewolucję, a zespół w takiej formie nie powinien drżeć w tym sezonie o utrzymanie.

Od wielu lat Cracovia nie zanotowała tak imponującego startu ligowego, jak w tym sezonie. Pasy mają na koncie komplet zwycięstw, nie straciły nawet jednej bramki, a na rozkładzie mają już nawet Legię Warszawa. Wydawało się, ze wraz z odejściem Pelle van Amersfoorta drużyna straci na jakości, zwłaszcza w drugiej linii, ale jak na razie jest całkiem na odwrót. Bardzo dobrze wygląda sprowadzony latem Takuto Oshima, który posyła co chwilę kluczowe podania i znakomite piłki prostopadłe. Jeśli podtrzyma taką dyspozycję, może zostać śmiało określony jednym z lepszych, letnich transferów do Ekstraklasy. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Stal Mielec – Cracovia, ostatnie wyniki

Po trzech kolejkach ligowych piłkarze z Mielca mają na koncie wygraną, remis i porażkę, co sytuuje ich na piątej pozycji w tabeli. W spotkaniu z Rakowem, które zakończyło się porażką 2:3 narobili rywalom porządnego stracha i niewiele zabrakło im, by wywieźć z Częstochowy chociaż remis.

W przypadku Cracovii nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Drużyna pewnie wygrywa kolejne mecze i jak do tej pory za każdym razem kończyła na zero z tyłu. Spora w tym zasługa nie tylko bloku defensywnego, lecz również postawy Karola Niemczyckiego. 23-latek w wielu sytuacjach ratował zespół przed stratą gola. Dzięki temu udało się wygrać z Górnikiem 2:0, z Koroną również 2:0 i aż 3:0 z Legią Warszawa.

Stal Mielec – Cracovia, sytuacja kadrowa

W meczu ze Stalą na pewno nie zagrają Konoplyanka i Rodin, którzy zmagają się z urazami. Mało prawdopodobne by miał wystąpić również Patryk Zaucha, który ostatnie spotkanie rozegrał 25 marca. Od tamtej pory jest kontuzjowany. Zdecydowanie mniej absencji po stronie Stali Mielec. Niezdolny do gry jest jedynie Bartłomiej Ciepiela.

Stal Mielec – Cracovia, historia

W ubiegłym sezonie pojedynki między Stalą i Cracovią obfitowały w bramki. Padło ich w sumie aż dziewięć. W Mielcu lepsze okazały się Pasy, które wygrały 2:1. W Krakowie bo emocjonującym meczu pełnym zwrotów akcji wynik brzmiał 3:3. Ogółem w ostatnich spotkaniach między tymi zespołami często padały remisy. Patrząc po poprzednich pięciu meczach, sytuacja ta miała miejsce aż czterokrotnie.

Stal Mielec – Cracovia, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w tym meczu są goście. Cracovia gra w sposób dojrzały i zdyscyplinowany, dlatego typ na jej zwycięstwo wynosi ok. 2.30. Stawiając na wygraną Stali możemy spodziewać się linii rzędu 3.40. Remis to między 3.30, a 3.45. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z oferty bonusowej bukmachera Fuksiarz. Proponuje on dla nowych graczy bonus powitalny do 500 zł. Żeby go otrzymać, wystarczy że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Stal Mielec – Cracovia, przewidywane składy

Stal: Mrozek – Kasperkiewicz, Matras, Barauskas – Wolski, Żyra, Wlazło, Getinger – Maj, Lebedyński, Domański

Cracovia: Niemczycki – Rapa, Jugas, Ghita – Kakabadze, Loshaj, Hebo, Pestka – Rakoczy, Makuch, Myszor

Stal Mielec – Cracovia, transmisja

Spotkanie Stali z Cracovią będzie transmitowane na antenie CANAL+Sport, CANAL+Sport 3 i CANAL+Sport 5. Początek w piątek 5 lipca o godzinie 18:00. Mecz dostępny będzie także w usłudze CANAL+online. Pakiet wszystkich kanałów w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. W ten sposób można zaoszczędzić aż 90 złotych (zapłacicie 180 zł zamiast 270 zł).

