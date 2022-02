SSC Napoli – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

SSC Napoli – Inter Mediolan to zdecydowanie jeden z największych sobotnich hitów w Europie. Mecz w ramach 25. kolejki Serie A to jednocześnie potyczka wicelidera z liderem rozgrywek. Po ostatnich meczach ligowych więcej powodów do radości mają Azzurri. Aczkolwiek mistrz Włoch po wpadce w derbach szybko wrócił na zwycięski szlak, wygrywając w środku tygodnia w spotkaniu Pucharu Włoch. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.



SSC Napoli Serie A

12/02/2022

18:00

Diego Armando Maradona



Inter Mediolan

SSC Napoli – Inter Mediolan, typy i przewidywania

SSC Napoli podejdzie do sobotniej potyczki, mogąc pochwalić się serią czterech kolejnych zwycięstw. Ponadto Azzurri w środku tygodnia odpoczywali, podczas gry Inter Mediolan musiał rywalizować z Romą w 1/4 finału Coppa Italia. Podopiecznych Simone Inzaghiego czeka też w przyszłym tygodniu bój z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Mimo wszystko spodziewamy się wiktorii mediolańczyków, którzy mają nadzieję na powtórzenia osiągnięcia z 6 stycznia 2020 roku, gdy w Neapolu wygrali 3:1. Nasz typ: wygrana Interu.

SSC Napoli – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

SSC Napoli od zremisowanego boju z Juventusem (1:1) na Allianz Stadium wygrało wszystko, co się da. Podopieczni Luciano Spallettiego zaliczyli cztery kolejne zwycięstwa. Ostatnio w pokonanym polu pozostawili Venezię Calcio (2:0).

Na swoim obiekcie neapolitańczycy mogą pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu w lidze włoskiej. Zdobyli w nich pięć bramek, tracąc tylko jedną. O zile Napoli przekonały się Sampdoria (1:0) i Salernitana (4:1).

Inter Mediolan ma natomiast za sobą wygrany bój z Romą (2:1) w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Jednocześnie ekipa Simone Inzaghiego wróciła na zwycięski szlak po przegranych derbach z Milanem (1:2).

Ogólnie na stadionach rywali Inter radzi sobie w ostatnich miesiącach bardzo dobrze. Mediolańczycy nie przegrali na wyjeździe od sześciu spotkań. Wygrali w tym czasie cztery mecze i dwa razy zremisowali.

SSC Napoli – Inter Mediolan, historia

W ostatnim boju między obiema ekipami nie brakowało goli. Łącznie padło ich pięć, a powody do radości miał Inter, wygrywając 3:2. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzykrotnie górą byli Czarno-niebiescy, a dwa starcia zakończyły się remisem.

SSC Napoli – Inter Mediolan, kursy bukmacherów

SSC Napoli – Inter Mediolan, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu SSC Napoli – Inter transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00.

