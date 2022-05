SSC Napoli – Genoa CFC: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

SSC Napoli – Genoa CFC to jeden z czterech niedzielnych meczów w ramach 37. kolejki Serie A. Drużyna z Neapolu przystąpi do tej potyczki, chcąc odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Genoa 1.85 4.00 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 15:03 .

SSC Napoli – Genoa CFC, typy na mecz i przewidywania

SSC Napoli będzie chciało za wszelką cenę zwycięskim meczem pożegnać się ze swoimi kibicami na Stadio Diego Armando Maradona. W ostatnich dwóch spotkaniach Serie A ekipa Luciano Spallettiego prezentowała się przyzwoicie, co sprawia, że nie spodziewamy się niespodzianki na obiekcie w Neapolu w boju z Genoą, która ma za sobą bardzo cenną wiktorię nad Juventusem. Nasz typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – Genoa CFC, sytuacja kadrowa

Gospodarze wygląda na to, że przystąpią do potyczki w optymalnym zestawieniu. Tymczasem u gości nie będą mogli zagrać: Zinho Vanheusden, Nicolo Rovella, Stefano Sturaro i Lennar Czyborra.

SSC Napoli – Genoa CFC, ostatnie wyniki

SSC Napoli to zespół, który wciąż walczy o trzecie miejsce w tabeli Serie A na koniec sezonu. Genoa z kolei robi, co w jej mocy, aby utrzymać ligowy byt. Azzurri przystąpią do potyczki po dwóch efektownych zwycięstwach kolejno nad Sassuolo (6:1) i Torino (1:0).

Zobacz także: tabela Serie A

Genoa ma natomiast za sobą wiktorię nad Juve (2:1), która może uskrzydlić Rossoblu na finiszu rozgrywek. Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach genueńczycy odnieśli dwa zwycięstwa i raz przegrali w derbach z Sampdorią (0:1).

SSC Napoli – Genoa CFC, historia

W pierwszym boju w tej kampanii z udziałem obu zespołów padły trzy gole. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili piłkarze SSC Napoli. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między obiema ekipami trzykrotnie górą byli Azzurri, a jedno zwycięstwo zaliczyła Genoa. Pamiętne było starcie z września 2020 roku, gdy Napoli wygrało z genueńczykami aż 6:0.

SSC Napoli – Genoa CFC, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Alexandera Blessina w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 4,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

SSC Napoli – Genoa CFC, przewidywane składy

Napoli: Ospina – Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Politano, Mertens, Insigne, Osimhen

Genoa: Sirigu – Hefti, Bani, Ostigard, Criscito, Badelj, Galdames, Ekuban, Amiri, Portanova, Yeboah.

SSC Napoli – Genoa CFC, transmisja meczu

Mecz Napoli – Genoa będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 15:00. Skomentują ją Julian Kowalski i Tomasz Zieliński.

