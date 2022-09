Sporting – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Sporting – Tottenham: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Oba zespoły udanie zainaugurowały rozgrywki europejskich pucharów, wygrywając pewnie swoje mecze. Zespół z Lizbony zaskoczył mocniej niż Koguty, wygrywając aż 3:0 na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Narobiło to ogromnej nadziei kibicom, którzy żądni są kolejnych zwycięstw.

Estadio Jose Alvalade Liga Mistrzów, gr. D Sporting Lizbona Tottenham 3.60 3.70 2.06 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2022 20:33 .

Sporting – Tottenham, typy i przewidywania

Byliśmy pod niemałym wrażeniem oglądając, jak kolejne ataki wyprowadza we Frankfurcie Sporting. Drużyna bardzo dobrze weszła w sezon, a dzięki odpowiednim wzmocnieniom zachwyca przede wszystkim w ataku. Porażki do zera z FC Porto i Chaves potraktować należy jako wypadki przy pracy. Podopieczni Rubena Amorina mają wszelkie argumenty ku temu, by okazać się czarnym koniem grupy D, w której na papierze znalazły się zespoły o podobnych możliwościach. Pierwsze mecze pokazały jednak, że Eintracht i Marsylia prawdopodobnie będą walczyły raczej o miejsce trzecie, aniżeli awans do fazy pucharowej.

Długo męczył się Tottenham z Olympique Marsylia a co gorsze, piłkarze Antonio Conte wyglądali wyjątkowo blado na tle nie najsilniejszego rywala. Grająca niemal całą drugą połowę w osłabieniu Marsylia pękła dopiero w ostatnim kwadransie. Ten należał do Richarlisona, który pokazał, że gra głową również należy do jednej z jego broni. Skrzydłowy ma na starcie sezonu problemy z wpasowaniem się w koncepcję włoskiego szkoleniowca, ale z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. Z tak dobrze dysponowanym Brazylijczykiem obrońcy Sportingu powinni mieć się na baczności. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Sporting – Tottenham, ostatnie wyniki

Trzy ostatnie mecze w wykonaniu Sportingu to prawdziwa poezja. Zespół z Lizbony wygrał kolejno z Estorilem, Eintrachtem Frankfurt i Portimonense nie tracąc przy tym nawet bramki. Jeśli spojrzymy jednak dalej, zauważymy że zdarzają mu się słabe mecze. Tak było z Chaves, który wygrał zaskakująco w Lizbonie 2:0. choć to gospodarze wykreowali sobie multum okazji bramkowych.

Dużo lepiej pod tym względem wyglądają ostatnie wyniki Tottenhamu. Koguty w tym sezonie są jak na razie niepokonane i wygrały pięć z siedmiu oficjalnych meczów. Punkty zgubiły jedynie w rywalizacji z Chelsea i West Hamem. Solidnie wygląda formacja defensywna, a kibice oczekują, że jeszcze więcej dadzą z siebie napastnicy.

Sporting – Tottenham, sytuacja kadrowa

Gospodarze wtorkowego meczu będą musieli poradzić sobie bez kontuzjowanych Bragancy, Cabrala i Juste. Z wymienionej trójki jedynie Holender grał w tym sezonie regularnie, dlatego nie powinno to stanowić zbyt wielkiego problemu dla trenera Amorima.

Po stronie gości wykluczony jest jedynie występ Lucasa Moury, który nabawił się urazu i od kilku tygodni nie pojawił się na boisku.

Sporting – Tottenham, historia

Tylko raz do tej pory w swojej historii mierzyły się Sporting i Tottenham Hotspur. Było to podczas przygotowań do sezonu 2010/11. W meczu mini-turnieju International Champions Cup rozgrywanym na neutralnym terenie padł remis 2:2.

Sporting – Tottenham, kursy bukmacherskie

Nieco większe szanse na zwycięstwo bukmacherzy w tym meczu dają mimo wszystko gościom. Kurs na wygraną Tottenhamu wynosi ok. 2.10, podczas gdy typ na Sporting to aż 3.65. Niemal identycznie wyglądają kursy na remis. Jeśli chodzi o kurs na remis, to wynosi on mniej więcej 3.60. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Sporting – Tottenham, przewidywane składy

Sporting: Adan – Ricardo Esgaio, Iancio, Coates – Pedro Porro, Morita, Ugarte, Nuno Santos – Trincao, Paulinho, Pedro Gnocalves

Tottenham: Lloris – Romero, Dier, Lenglet – Emerson, Hoejberg, Bentancur, Perisic – Son, Kane, Richarlison

Sporting – Tottenham, transmisja

Spotkanie między Sportingiem i Tottenhamem transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 1. Początek meczu we wtorek 13 września o godzinie 18:45.

