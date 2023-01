Southampton – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Miguel Almiron i Joelinton

Southampton – Newcastle: typy i kursy na mecz pucharu ligi angielskiej. Najgorsza na ten moment drużyna w Premier League dotarła aż do półfinału Carabao Cup, sprawiając w poprzedniej rundzie gigantyczną sensację. Święci wówczas wyeliminowali Manchester City. Pytanie, czy stać ich na taką niespodziankę drugi raz.

St. Mary’s Stadium Carabao Cup Southampton Newcastle 4.80 3.70 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 stycznia 2023 22:24 .

Southampton – Newcastle, typy i przewidywania

Rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami. Giganci Premier League najczęściej wystawiają w nich rezerwy, a skutkuje to wieloma zaskakującymi rezultatami. Nie inaczej było w przypadku ćwierćfinału pucharu ligi angielskiej, w którym Southampton wyeliminował Manchester City. Święci znakomicie wykorzystali wówczas swoje okazje i nie pozwolili rywalom na zbyt wiele. Może być to dla nich poniekąd ucieczka od fatalnego sezonu ligowego. Ostatnie miejsce w tabeli i zaledwie 15 punktów chwały na pewno nie przynosi.

Eddie Howe nie ma na swoim koncie trenerskim jeszcze żadnych sukcesów, dlatego zdecydowanie mocno zależeć mu będzie na półfinałowym starciu z Southamptonem. Zaledwie dwa mecze dzielą go od finału pucharu ligi angielskiej, co byłoby zarówno pierwszym trofeum zdobytym z Newcastle, jak i w trenerskiej karierze. A takie pamięta się na całe życie. Sroki grają w sposób wyważony i kolektywny, dzięki czemu nie tracą zbyt wiele goli. Jeśli podejdą do tego meczu na wysokim poziomie koncentracji, nie powinny mieć problemu z awansem. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Southampton – Newcastle, ostatnie wyniki

Gospodarze wtorkowego meczu mogli do niedawna pochwalić się naprawdę niezłą passą. Od początku stycznia wygrali kolejno z Crystal Palace, Manchesterem City i Evertonem. W ostatniej kolejce Premier League ulegli już na własnym stadionie Aston Villi 0:1. Euforia lekko już przygasła.

Sroki zanotowały w ostatnim czasie sporo bezbramkowych remisów, co może lekko niepokoić sztab szkoleniowy. Z drugiej strony warto odnotować, że defensywa funkcjonuje bardzo dobrze, bo klub stracił tylko jedną bramkę na przestrzeni pięciu spotkań. Ostatni mecz przeciwko Crystal Palace zakończył się remisem z uwagi na dużą nieskuteczność. Wcześniej udało się wygrać z Fulham 1:0 i 2:0 z Leicester.

Southampton – Newcastle, sytuacja kadrowa

W meczu pucharowym gospodarze będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Lariosa i Livramento, którzy od dawna pozostają poza kadrą. Niepewny niestety jest również stan zdrowia Walcotta, McArthy’ego i Bella-Kotchapa. A to już byłaby odczuwalna strata.

Po stronie Newcastle na pewno nie zobaczymy zmagających się z urazami Kraftha, Shelveya i Targetta. Cała trójka opuściła już cztery ostatnie spotkania

Southampton – Newcastle, historia

Nie miało w tym sezonie litości dla rywala Newcastle, które na St. Mary’s Stadium wygrało aż 4:1. Sroki w tym sezonie prezentują się o niebo lepiej względem zespołu, z którym przyjdzie im rywalizować po raz kolejny w najbliższy wtorek. Wcześniej również udało im się wygrać na wyjeździe 2:1. Ogółem patrząc, w ostatnich pięciu meczach z Southamptonem, Newcastle trzykrotnie wygrało. Jeden mecz zakończył się remisem i raz wygrali Święci.

Southampton – Newcastle, kursy bukmacherskie

Southampton – Newcastle, kto wygra

Southampton – Newcastle, przewidywane składy

Southampton: Bazunu – Lyanco, Caleta-Car, Salisu, Walker-Pieters – Lavia, Diallo, Djenepo, Ward-Prowse, Armstrong – Adams

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Botman, Burn – Longstaff, Guimaraes, Willock – Almiron, Wilson, Joelinton

Southampton – Newcastle, transmisja

Gdzie znaleźć transmisję meczu Southampton – Newcastle? Prawa do transmisji rozgrywek pucharu ligi angielskiej posiada Viaplay. Tam też znajdziecie transmisję wtorkowego półfinału. Początek tego starcia 24 stycznia o godzinie 21:00.

