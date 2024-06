Słowenia – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (20.06.2024)

Słowenia - Serbia: typy i kursy na mecz Euro 2024. Dla obu zespołów jest to kluczowy mecz w walce o awans do fazy pucharowej. Na ten moment obie drużyny postają bez wygranej na Mistrzostwach Europy.

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Słowenia Serbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2024 12:11 .

Słowenia – Serbia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Serbii w pierwszej kolejce miała najtrudniejsze wyzwanie, biorąc pod uwagę wszystkie drużyny występujące w grupie C. Mierzyła się bowiem z Anglią, czyli głównym faworytem do wygrania całych mistrzostw Europy. Synowie Albionu zwyciężyli 1-0, choć spadła na nich olbrzymia krytyka spowodowana bardzo niskim poziomem gry. Serbowie mieli swoje okazje i byli dość blisko wyrwania choćby punktu, lecz finalnie po pierwszej kolejce pozostają jedyną ekipą w grupie C bez jakiegokolwiek “oczka”.

W czwartek Serbia zagra ze Słowenią, która sprawiła niespodziankę, zatrzymując faworyzowanych Duńczyków. Co ciekawe, długimi fragmentami była wręcz ekipą lepszą, udowadniając, że wcale nie musi zakończyć udziału w turnieju po trzech spotkaniach fazy grupowej. Serbowie pilnie potrzebują punktów, gdyż kolejna porażka najprawdopodobniej pogrzebie ich szanse na awans do fazy pucharowej. Jedna i druga kadra mogą pochwalić się ciekawszymi nazwiskami w ofensywie, zatem możemy spodziewać się ciekawego widowiska. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Słowenia – Serbia, typ kibiców

Słowenia – Serbia, ostatnie wyniki

Słowenia zaczęła zmagania na mistrzostwach Europy od remisu z Danią (1-1). Dla Słoweńców strzelił Erik Janża, występujący na co dzień w Górniku Zabrze. Słoweńska kadra notuje bardzo dobry okres, bowiem w ostatnich 13 spotkaniach przegrała tylko raz. Co ciekawe, miało to miejsce właśnie przeciwko Danii, gdyż obie drużyny rywalizowały ze sobą również w eliminacjach do Euro 2024. Podczas czerwcowych przygotowań do turnieju Słoweńcy zremisowali z Bułgarią 1-1, a także ograli Armenię 2-1.

Serbia na inaugurację mistrzostw Europy okazała się słabsza od Anglików, przegrywając z nimi 0-1. W decydującym sprawdzianie przed Euro 2024 Serbowie rozgromili Szwecję 3-0, potwierdzając swój duży potencjał w ofensywie. Nie popisali się natomiast w meczu towarzyskim z Austrią, który przegrali 1-2. Nie ulega wątpliwościom, że ostatnia dyspozycja reprezentacji Serbii jest dość przeciętna. Lepsze mecze przeplatała dużo gorszymi, nie potrafiąc złapać serii zwycięstw od pierwszej części 2023 roku.

Słowenia – Serbia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to reprezentacja Serbii będzie faworytem czwartkowego spotkania. Bez wątpienia dysponuje bardziej jakościowymi zawodnikami, którzy osiągnęli w piłce dużo więcej. Rozważając typ na zwycięstwo Serbów kurs wyniesie 1.81. W przypadku ewentualnej wygranej reprezentacji Słowenii jest to aż 4.82. Kurs na remis wynosi z kolei 3.43.

Słowenia Serbia 4.82 3.43 1.81 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2024 12:11 .

Słowenia – Serbia, transmisja meczu

Czwartkowy mecz grupy C między Słowenią a Serbią rozpocznie się o godzinie 15:00. Starcie na Allianz Arena można śledzić w polskiej telewizji na kanałach TVP Sport oraz TVP 1.

