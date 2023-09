PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Prowadzony przez Jacka Magierę Śląsk Wrocław przed dziewiątą kolejką jest liderem PKO BP Ekstraklasy (należy jednak zaznaczyć, że kilka klubów rozegrało mecz lub dwa spotkania mniej). Najbliższym rywalem Wojskowych będzie Piast Gliwice, który znajduje się w środku stawki. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Przekonamy się już w najbliższą sobotę po południu.

Na Tarczyński Arenie spodziewamy się wyrównanego pojedynku. Nasz typ: remis.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najpewniej zabraknie Konrada Poprawy oraz Camerona Borthwicka-Jacksona. Po stronie gości na pewno nie zobaczymy Tihomira Kostadinova i Szczepana Muchy, którzy zerwali więzadło krzyżowe w kolanie, a występ Miguela Munoza jest niepewny.

Śląsk – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Konrad Poprawa Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Cameron Borthwick-Jackson Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Konrad Poprawa Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Cameron Borthwick-Jackson Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny

Piast - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tihomir Kostadinov Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tihomir Kostadinov Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Podopieczni Jacka Magiery w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zanotowali komplet punktów - wygrana 3:1 z Puszczą Niepołomice i zwycięstwo 2:1 nad Jagiellonią Białystok. Piast Gliwice natomiast zremisował 1:1 z Legią Warszawa oraz podzielił się punktami z Radomiakiem Radom (1:1).

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypadają Piastunki. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tym ekipami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa Piasta Gliwice oraz dwa remisy. Śląsk Wrocław w tym czasie nie triumfował ani razu.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniej rywalizacji są goście. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi około 3.30, a typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to mniej więcej 2.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, przewidywane składy

Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Jacek Magiera Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 4 Lukasz Bejger

10 Matías Nahuel

13 Milosz Kurowski

16 Peter Pokorny

23 Daniel Lukasik

25 Marcel Zylla

26 Burak Ince

28 Michal Rzuchowski

33 Yegor Matsenko

35 Kacper Trelowski Miguel Muñoz 3

Tomas Huk 5

Jorge Félix 7

Milosz Szczepanski 8

Kamil Wilczek 10

Damian Kadzior 11

Jakub Holubek 14

Tomasz Mokwa 22

Tom Hateley 24

Marcel Bykowski 29

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, kto wygra?

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Piastem Gliwice na Tarczyński Arenie już w najbliższą sobotę, 23 września o godzinie 15:00.

