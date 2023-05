IMAGO / Łukasz Skwiot / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Miedź Legnica 1.60 4.30 7.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 13:48 .

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, typy i przewidywania

W niedzielę (21 maja) o godzinie 12:30 Śląsk Wrocław na Tarczyński Arenie podejmie Miedź Legnica w spotkaniu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę wciąż ma szansę na utrzymanie, ale musi pokonać drużynę trenowaną przez Grzegorza Mokrego, która pożegnała się już z elitą. Wojskowi z 35 punktami na koncie zajmują 16. miejsce w tabeli i tracą dwa oczka do bezpiecznej pozycji, którą okupuje Wisła Płock. Nafciarze w ten weekend zagrają z Rakowem Częstochowa.

Jednym z najlepszych piłkarzy Śląska Wrocław jest John Yeboah. Czy niemiecki skrzydłowy trafi do siatki w trzecim meczu z rzędu? Nasz typ: gol Johna Yeboaha.

Betfan 5.00 Bramka Johna Yeboaha Przejdź do BETFAN

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu trzy punkty zgarną gospodarze. Typ Kuby: wygrana Śląska Wrocław.

Jakub Betfan 1.50 Zwycięstwo Śląska Wrocław Przejdź do BETFAN

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

Jacek Magiera nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Konrada Poprawy oraz Diogo Verdaski, który po raz kolejny pauzuje z powodu uzbierania dwunastu żółtych kartek. Niepewny jest także występ Patricka Olsena. Grzegorz Mokry natomiast może liczyć na wszystkich zawodników w kadrze.

Śląsk – absencje:

Miedź – absencje:

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław po remisie z Jagiellonią Białystok (1:1) oraz niezwykle cennym zwycięstwie nad Wisłą Płock (3:1) odzyskał nadzieję na utrzymanie. Miedź Legnica, która już spadła do Fortuna 1 Ligi, w tym samym czasie przegrała z Pogonią Szczecin (2:3) i Widzewem Łódź (0:1).

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, historia

Spotkania pomiędzy Wojskowymi a Miedzianką z reguły są bardzo wyrównane, choć z lekkim wskazaniem na spadkowicza. Jeśli spojrzymy na pięć poprzednich meczów obu ekip, to odnotujemy dwie wygrane Miedzi Legnica, jedno zwycięstwo Śląska Wrocław i dwa remisy.

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Tarczyński Arenie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi mniej więcej 1.50, a typ na zwycięstwo Miedzi Legnica to około 6.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, przewidywane składy

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Śląska 0% remisem 0% zwycięstwem Miedzi 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Śląska

remisem

zwycięstwem Miedzi

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Tarczyński Arenie w najbliższą niedzielę, 21 maja o godzinie 12:30.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.