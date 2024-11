Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy ekipa Jacka Magiery zacznie wreszcie punktować na miarę swoich możliwości? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą sobotę, 9 listopada o godzinie 20:15.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 13:34 .

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław zmierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze w meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier Wojskowi mają na swoim koncie tylko 9 punktów i zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Natomiast Trójkolorowi mogą pochwalić się 18 oczkami, co daje im 9. lokatę w stawce. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą sobotę, 9 listopada o godzinie 20:15.

Śląsk Wrocław jest głodny zwycięstw, ale na jego drodze stanie solidny rywal, czyli Górnik Zabrze. Uważam, że w tym spotkaniu może nastąpić podział punktów. Mój typ: remis.

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Bartosza Głogowskiego, Marcina Cebuli, Konrada Poprawy oraz Tudora Baluty, którzy mierzą się z problemami zdrowotnymi. Natomiast drużyna gości najpewniej będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanych Manu Sancheza i Dominika Szali, a za nadmiar żółtych kartek pauzuje Kamil Lukoszek.

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Bartosz Glogowski Uraz ścięgna udowego Nieznany Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Kontuzje i zawieszenia Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Szymon Czyz Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2025 Kamil Lukoszek Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław przegrał 0:3 z Zagłębiem Lubin w derbach Dolnego Śląska, które odbyły się w ostatniej serii gier PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej podopieczni Jacka Magiery pokonali Radomiaka Radom 3:0 w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. W tym czasie Górnik Zabrze rywalizował tylko na ligowym podwórku, gdzie zgarnął 3 punkty w 2 spotkaniach – uległ Jagiellonii Białystok 0:2 oraz zwyciężył 2:0 nad Widzewem Łódź.

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, historia

Górnik Zabrze wypada zdecydowanie lepiej od Śląska Wrocław w bezpośredniej rywalizacji, jeśli chodzi o ostatnie lata. Poprzednich pięć meczów między tymi drużynami to bowiem trzy triumfy Trójkolorowych, jedno zwycięstwo Wojskowych oraz jeden remis.

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi około 2.45, a typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to mniej więcej 2.80. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.20. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Śląsk Wrocław Remis Górnik Zabrze 2.45 3.25 2.85 2.45 3.25 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 13:34 .

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera Górnik Zabrze Jan Urban Śląsk Wrocław Jacek Magiera 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi 1 Tomasz Loska 3 Serafin Szota 4 Lukasz Bejger 6 Lukasz Gerstenstein 7 Piotr Samiec-Talar 9 Junior Eyamba 10 Jakub Swierczok 14 Mateusz Bartolewski 19 Arnau Ortiz 26 Burak Ince 27 Filip Rejczyk 33 Yegor Matsenko 1 Filip Majchrowicz 6 Damian Rasak 9 Sinan Bakis 16 Pawel Olkowski 18 Lukas Ambros 21 Aleksander Tobolik 30 Nikodem Zielonka 44 Aleksander Buksa 88 Yosuke Furukawa

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, kto wygra?

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, kto wygra?

remisem

zwycięstwem Górnika

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Starcie między Śląskiem Wrocław a Górnikiem Zabrze w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na następujących kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD.

Przypomnijmy, że spotkania naszej ekstraklasy możesz oglądać także za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Warto dodać, że przy okazji otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie już w najbliższą sobotę, 9 listopada. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:15. Sędzią głównym tego pojedynku będzie Damian Kos.

