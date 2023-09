IMAGO Na zdjęciu: Callum Wilson

Sheffield United – Newcastle United, typy i przewidywania

Fani Sheffield marzą o oddaleniu się od strefy spadkowej. Do tego konieczna jest zdobycz punktowa przeciwko Newcastle, które uchodzi za wyraźnego faworyta do odniesienie zwycięstwa w niedzielnym meczu. Także naszym zdaniem Eddie Howe i spółka będą mogli cieszyć się z trzeciego zwycięstwa w tym sezonie Premier League. Nasz typ: wygrana Newcastle.

Sheffield United – Newcastle United, ostatnie wyniki

Sheffield w tym sezonie zaprezentowało się kibicom pięć razy. Piłkarze beniaminka tylko raz nie schodzili z boiska pokonani. Ta sztuka udała im się w batalii przeciwko Evertonowi, kiedy padł remis 2:2.

W dolnej połowie tabeli jest Newcastle, które miało niezwykle wymagający terminarz. Eddie Howe i spółka musieli uznać wyższość: Brighton, Manchesteru City oraz Liverpoolu. Sroki pokonały natomiast Aston Villę i Brentofrd.

Sheffield United – Newcastle United, historia

Poprzednie mecze tych klubów miały miejsce dwa lata temu. Wówczas w obu spotkaniach padł wynik 1:0 na korzyść gospodarzy. Sheffield i Newcastle wygrały zatem po jednym spotkaniu.

Sheffield United – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest w oczach bukmacherów NewcastleUnited. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 1.34. W przypadku ewentualnej wygranej Sheffield jest to nawet 8,50. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Sheffield United – Newcastle United, przewidywane składy

Sheffield United – Newcastle United, kto wygra?

Sheffield United – Newcastle United, transmisja meczu

Spotkanie 6. kolejki Premier League pomiędzy Sheffield a Newcastle rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

