Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Sevilla – FC Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona przed tygodniem odrobiła część strat w walce o mistrzowski tytuł. W niedzielę może po raz kolejny zmniejszyć swoje straty. Potrzebuje jednak do tego zwycięstwa w meczu z Sevillą. W stolicy Katalonii mają nadzieję, że drużyna nawiąże skutecznością do ostatnich pojedynków z Valencią, ale także do pierwszego meczu z Sevillą. Jeżeli tak się stanie, to trzy punkty powinny trafić na konto Barcelony.

Sevilla nie ma po swojej stronie zbyt wielu argumentów, które pozwalałyby jej myśleć o sprawieniu niespodzianki. W ostatnich sezonach nie potrafi przeciwstawić się Dumie Katalonii i trudno spodziewać się w niedzielę zmiany w tej kwestii. Ja stawiam na wygraną Barcelony i zwracam uwagę na ofertę Superbet, gdzie taki zakład można postawić po kursie 150. Więcej informacji znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Sevilla – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Ostatni tydzień był udany w wykonaniu Dumy Katalonii. Przed tygodniem FC Barcelona skromnie 1:0 pokonała Deportivo Alaves dzięki trafieniu Roberta Lewandowskiego. Dzięki temu odrobiła część strat do prowadzącego Realu Madryt. Przed 23. kolejką wynosi ona cztery punkty.

W mijającym tygodniu zespół Hansiego Flicka zameldował się także w półfinale Pucharu Króla. W ćwierćfinałowym pojedynku wysoko 5:0 pokonał na wyjeździe Valencią, którą kilka dni wcześniej rozgromił w lidze 7:1.

Sevilla notuje obecnie serię czterech kolejnych spotkań w lidze bez porażki. W tym czasie zaliczyła trzy remisy i odniosła jedno zwycięstwo. W ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Getafe.

Sevilla – FC Barcelona, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów odbył się 20 października na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Duma Katalonii nie dała szans swojemu rywalowi, rozbijając go 5:1. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Była to jednocześnie szósta ligowa wygrana z rzędu Barcelony z Sevillą.

Sevilla – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego kto jest faworytem niedzielnego spotkania. Rozważając typ na wygraną Barcelony można liczyć na kurs w okolicy 1.50-1.55. Spodziewając się niespodzianki i zwycięstwa Sevilli można skorzystać z kursu przekraczającego 5.00.

Sevilla – FC Barcelona, przewidywane składy

Sevilla do niedzielnego spotkania przystąpi osłabiona brakiem trzech zawodników. Ze względów zdrowotnych na murawie nie pojawią się Joan Jordan i Tanguy Nianzou, natomiast za kartki pauzować musi Jose Angel Carmona.

W drużynie Barcelony poza kadrą pozostaną po raz kolejny Marc Bernal, Andreas Christensen i Marc-Andre ter Stegen.

Sevilla FC García Pimienta FC Barcelona Hans-Dieter Flick Sevilla FC García Pimienta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 1 Alvaro Fernandez 3 Adria Pedrosa 10 Suso 14 Gerard Fernández Castellano Peque 21 Chidera Ejuke 23 Marcos Teixeira Marcão 27 Stanis Idumbo Muzambo 28 Manu Bueno 31 Alberto Flores 4 Ronald Araujo 7 Ferran Torres 10 Ansu Fati 13 Inaki Pena 14 Pablo Torre 16 Fermin Lopez 18 Pau Victor Delgado 20 Dani Olmo 24 Eric Garcia 26 Ander Astralaga 32 Hector Fort 35 Gerard Martin 36 Sergi Dominguez 21 Frenkie De Jong

Sevilla – FC Barcelona, transmisja meczu

Niedzielny mecz 23. kolejki La Liga pomiędzy Sevillą i Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport.

Mecz możesz również obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste warunki – założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

