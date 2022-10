Sassuolo – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (08.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan po udanym występie w Lidze Mistrzów w środku tygodnia w sobotnie popołudnie wróci do ligowych zmagań. Na drodze aktualnych wicemistrzów Serie A stanie Sassuolo. Podopieczni Simone Inzaghiego przystąpią do potyczki w roli faworyta. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadio Mapei – Citta del Tricolore Serie A Sassuolo Inter Mediolan 4.20 4.00 1.73 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 15:07 .

Sassuolo – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Wbrew pozorom potyczka na MAPEI Stadium może być bardzo wyrównania. Sassuolo podejdzie po niej po dwóch z rzędu zwycięstwach ligowych. Z kolei Inter Mediolan ma na swoim koncie dwie porażki w Serie A. Nie będziemy się jednak silić na wskazanie zwycięzcy w tym starciu. W każdym razie jesteśmy przekonani, że każda z drużyn zdobędzie bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Sassuolo – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy zabraknie przede wszystkim kontuzjowanego Domenico Berardiego. Ponadto wyłączeni z gry będą: Gregoire Defrel, Mert Muldur oraz Hamed Junior Traore. 19-krotni mistrzowie Włoch nie będą mogli natomiast liczyć na: Marcelo Borozovicia, Alexa Cordaza, Joaquina Correę i Dalberta.

Sassuolo – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Ekipa Alessio Dionisiego wygląda na to, że wrócili do świata żywych po nie najlepszym starcie sezonu. Sassuolo zaczęło wspinaczkę w górę ligowej tabeli, co potwierdzają zwycięstwa nad Torino (1:0) i Salernitaną (5:0).

Światełkiem w tunelu dla kibiców Nerazzurrich była z kolei wygrana w Lidze Mistrzów z FC Barceloną (1:0). Simone Inzaghi uratował się jednocześnie przed kolejną falą krytyki. Wcześniej Inter zaliczył porażki z Udinese Calcio (1:3) Romą (1:2).

Sassuolo – Inter Mediolan, historia

Po raz ostatni obie drużyny rywalizowały ze sobą w lutym tego roku. Wówczas na Stadio Giuseppe Meazza wygrało Sassuolo (2:0). Ogólnie jednak w sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami Inter było górą cztery razy. Jedna potyczka zakończyła się remisem (3:3).

Sassuolo – Inter Mediolan, kursy

Sassuolo – Inter Mediolan, przewidywane składy

Sassuolo: Consigli – Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Lauriente, Pinamonti, Kyriakopoulos

Inter: Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco, Martinez, Dzeko.

Sassuolo – Inter Mediolan, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Sassuolo – Inter transmisja "na żywo" będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online.

