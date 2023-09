Ruch Chorzów - Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy. Do potyczki z udziałem obu ekip w elicie dojdzie po raz pierwszy od ponad 25 lat. Emocji w tej batalii na pewno nie zabraknie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania i naszymi przewidywaniami.

fot. Imago / Karol Słomka / 400mm / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 16:25 .

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Ruch Chorzów to ekipa, mająca na trwający sezon cel, którym jest utrzymanie w elicie. Niebiescy na razie nie rozpiszczają, będąc już od sześciu spotkań bez wygranej. W poprzedniej kolejce 14-krotny mistrz Polski przegrał prestiżowe Wielkie Derby Śląska, co z pewnością osłabiło pewność siebie chorzowian.

Raków Częstochowa to natomiast drużyna, mająca za sobą przegrane starcie z Atalantą w europejskich pucharach. Czerwono-niebiescy przegrali dwoma golami, ale to był najniższy wymiar kary dla aktualnego mistrza Polski. Częstochowianie jednak w lidze kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, będąc ekipą niepokonaną od trzech meczów.

Zespół z Limanowskiego wygrał dziewięć z ostatnich 15 meczów w Ekstraklasie, co daje do myślenia i stawia częstochowską drużynę w roli faworyta przed niedzielną batalią. Nasz typ: wygrana Rakowa.

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Podopieczni Jarosława Skrobacza w poprzedniej kolejce przegrali przy Roosevelta z Górnikiem Zabrze (0:1). Niemniej spotkanie miało przebieg taki, że podział punktów mógłby być sprawiedliwy rozstrzygnięciem.

Ruch w niedzielne popołudnie rozegrają przedostatnie spotkanie w Gliwicach w tej kampanii przed powrotem do gry w Chorzowie. Niebiescy jednak nie będą grać na obiekcie przy Cichej, a na Stadionie Śląskiem przy Katowickiej.

Ruch w tym sezonie przy Okrzei grał trzy razy, notując w tych spotkaniach zwycięstwo, remis i porażkę. Ostatnio na stadionie Piasta chorzowianie zremisowali ze Stalą Mielec (1:1).

Drużyna Dawida Szwargi z kolei w czwartkowy wieczór uległa na Gewiss Stadium miejscowe Atalancie (0:2). Jednocześnie zakończyła się passa trzech spotkań bez porażki częstochowian, licząc wszystkie rozgrywki.

Raków w tej kampanii grał tylko raz w roli gościa w lidze i nie ma po tym meczu najlepszych wspomnień. Czerwono-niebiescy właśnie w Gliwicach przegrali, ale z Piastem (1:2). Kluczową bramkę częstochowianie stracili w ostatnich fragmentach rywalizacji.

Ruch – ostatnie 5 meczów 15.09.2023 Górnik – Ruch 1:0 (PKO Ekstraklasa)

– Ruch 1:0 (PKO Ekstraklasa) 08.09.2023 Ruch – Piast 0:3 (Towarzysko)

0:3 (Towarzysko) 01.09.2023 Ruch – Stal 1:1 (PKO Ekstraklasa)

26.08.2023 Piast – Ruch 0:0 (PKO Ekstraklasa)

19.08.2023 Ruch – Jagiellonia 0:1 (PKO Ekstraklasa) Raków – ostatnie 5 meczów 21.09.2023 Atalanta – Raków 2:0 (Liga Konferencji Europy)

– Raków 2:0 (Liga Konferencji Europy) 16.09.2023 Raków – ŁKS 1:0 (PKO Ekstraklasa)

– ŁKS 1:0 (PKO Ekstraklasa) 09.09.2023 Raków – GKS Katowice 3:2 (Towarzysko)

– GKS Katowice 3:2 (Towarzysko) 03.09.2023 Raków – Puszcza 2:0 (PKO Ekstraklasa)

– Puszcza 2:0 (PKO Ekstraklasa) 30.08.2023 FC Kopenhaga – Raków 1:1 (El. LM)

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2018 roku. Wówczas Raków w roli gospodarza grał z Ruchem w 1 Lidze. Górą w tym starciu był zespół z Limanowskiego (2:1). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy wygrywali chorzowianie i tyle samo zwycięstw zaliczyła drużyna z Częstochowy.

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, spotkania bezpośrednie (H2H)

09.05.2018 1 Liga Raków 2:1 Ruch 13.10.2017 1 Liga Ruch 1:0 Raków 29.06.2016 Towarzysko Ruch 1:0 Raków 05.07.2011 Towarzysko Ruch 1:2 Raków 20.05.2018 Ekstraklasa Ruch 4:1 Raków

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, kursy bukmacherów

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1560 + 300.

Ruch Chorzów Remis Raków Częstochowa 4.65 3.80 1.75 4.65 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 16:25 .

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy z powodu choroby nie będzie mógł wystąpić Dawid Barnowski. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa u gości, gdzie wyłączeni z gry są: Zoran Arsenić, Adrian Gryszkiewicz, Ivi Lopez, Stratos Svarnas.

Ruch: Buchalik – Bartolewski, Sadlok, Szur, Michalski, Swędrowski, Sikora, Wójtowicz, Starzyński, Kozak, Szczepan

Raków: Kovacević – Rundić, Kovacević, Racovitan, Plavsić, Koczerchin, Papanikolau, Drachal, Nowak, Yeboah, Piasecki.

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Ruchu 85% Wygraną Rakowa 15% Remisem 0% 13 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Ruchu

Wygraną Rakowa

Remisem

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie oczywiście będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 15:00, a skomentują go Michał Mitrut i Michał Trela. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

Bonus 1560+300 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.