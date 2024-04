fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Sikora

Ruch Chorzów Puszcza Niepołomice Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2024 21:40 .

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice to dwie ekipy, które w minionym roku cieszyły się z awansu do elity. Niebiescy zajęli drugie miejsce w Fortuna 1 Lidze premiowane bezpośrednią promocją do elity. Z kolei ekipa Tomasza Tułacza przebrnęła przez baraże, wygrywając kolejno z Wisłą Kraków i Bruk-Betem Termaliką. Sezon w Ekstraklasie obie ekipy jednak brutalnie weryfikuje i zarówno chorzowianie, jak i niepołomiczanie zaangażowani są w walkę o utrzymanie. Tym samym sobotnia potyczka będzie miała ogromny ciężar gatunkowy. Gradu goli z udziałem obu drużyn jednak się nie spodziewam. Tym bardziej że w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy Puszcza grała na wyjeździe, to tylko jedna z ekip zdobyła bramkę lub padł bezbramkowy remis. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: typ eksperta

Prezentujemy typ jednego z naszych dziennikarzy, Jakuba Olkiewicza, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

W ekipie z Chorzowa z powodu zawieszenia za kartki nie będzie mógł wystąpić Mateusz Bartolewski. Z kolei u gości wyłączeni z gry są: Maciej Firlej, Mateusz Cholewiak oraz Rok Kidric.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Zespół Janusza Niedźwiedzia jest od trzech spotkań bez wygranej, notując w nich dwie porażki i remis. W pierwszym spotkaniu po reprezentacyjnej przerwie Ruch podzielił się punktami z Rakowem Częstochowa (1:1).

Ekipa z Niepołomic ma natomiast na swoim koncie dwa remisy z rzędu. Puszcza remisowała kolejno z: Śląskiem Wrocław (0:0) i Radomiakiem (1:1). Wcześniej drużyna Tomasza Tułacza uległa Piastowi Gliwice (0:1).

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, historia

W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem obu drużyn padły cztery gole. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach pomiędzy Ruchem a Puszcza o ligowe punkty niepołomiczanie nie wygrali ani razu, dwa zwycięstwa zaliczyli Niebiescy i raz miał miejsce podział punktów.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, kursy

Według ekspertów faworytem rywalizacji są gospodarze. Wariant na zwycięstwo Ruchu kształtuje się na poziomie 1.79-1.83. Opcję na remis wyceniono na 3.55-3.80. Tymczasem opcję na zwycięstwo Puszczy ustalono na 4.15-4.60. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł i promocji “Graj bez podatku!”.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Ruch: Stipica – Josema, Szymański, Stępiński, Wójtowicz, Dadok, Vlkanova, Sikora, Letniowski, Starzyński, Szczepan

Puszcza: Zych – Koj, Jakuba, Craciun, Mroziński, Stępień, Serafin, Lee, Hajda, Majchrzak, Zapolnik.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, typ kibiców

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

W sobotnim spotkaniu 27. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do rywalizacji z udziałem Ruchu Chorzów i Puszczy Niepołomice. Spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 17:30 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

