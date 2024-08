fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Karasiński

Ruch – Pogoń, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów po rozegraniu dwóch kolejek ligowych ma na swoim koncie cztery punkty. Z jednej strony bilans Niebieskich jest niezły. Z drugiej jednak po remisie ze Zniczem Pruszków w chorzowskiej ekipie wyczuwalny jest niedosyt. Do tego stopnia, że nikt w Ruchu nie wyobraża sobie, aby w kolejnym spotkaniu zespół stracić punkty. Tym bardziej że na drodze drużyny Janusza Niedźwiedzia stanie jeden z ligowych outsiderów. Pogoń Siedlce wywalczyła co prawda awans do Betclic 1 Ligi, wygrywając rozgrywki w 2 Lidze. Niemniej w nowej rzeczywistości ekipa Marka Brzozowskiego nie potrafi się odnaleźć. Przy okazji piątkowego starcia można natomiast rozważyć scenariusz, że do przerwy będzie remis na Stadionie Śląskim. Przemawiać za tym może to, że Niebiescy remisowali po pierwszych trzech kwadransach rywalizacji w sześciu z ostatnich ośmiu meczów u siebie. Mój typ: remis do przerwy.

Ruch – Pogoń, ostatnie wyniki

14-krotny mistrz Polski w tej kampanii jeszcze nie przegrał, ale jak na razie w dwóch meczach nie zaprezentował się tak, jak się tego od niego oczekuje. Ruch pokonała już Odrę Opole (2:0), ale w ostatnich fragmentach rywalizacji został sprowadzony do parteru, ale obyło się bez komplikacji. Z kolei w starciu ze Zniczem Pruszków miał miejsce bezbramkowy remis. Chociaż bohaterem rywalizacji został Jakub Szymański, który kilka razy uchronił swój zespół przed stratą bramki.

Drużyna z Siedlec ma natomiast za sobą dwie z rzędu porażki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Pogoń musiała już uznać wyższość Chrobrego Głogów (1:2) czy Odry Opole (1:4). Szczególnie w drugim ze spotkań zespół Marka Brzozowskiego był tłem dla przeciwników.

Ruch – Pogoń, sytuacja kadrowa

Chorzowianie do piątkowej rywalizacji podejdą w optymalnym zestawieniu. Jednocześnie możliwe są roszady w wyjściowym składzie. Między innymi Daniela Szczepana i Szymona Karasińskiego można spodziewać się w wyjściowej jedenastce. U gości nie może z kolei wystąpić Tomasz Mamis.

Ruch – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Ruchu kształtuje się w wysokości 1.38. Remis wyceniono na 4.77. Z kolei opcja na wygraną Pogoni została oszacowana na 7.10. Przy okazji meczu Ruch – Pogoń można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Ruch Chorzów Pogoń Siedlce 1.37 4.77 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2024 12:23 .

Ruch – Pogoń, typ kibiców

Ruch – Pogoń, przewidywane składy

Ruch: J. Szymański – Lukić, Sz. Szymański, Sadlok, Konczkowski, Starzyński, Ventura, Karasiński, Kozak, Szczepan, Novothny

Pogoń: Pruchniewski – Sinior, Zinkiewicz, Burka, Okusami, Cassio, Szuprytowski, Pik, Hrnciar, Mis, Demianiuk.

Ruch – Pogoń, transmisja meczu

Drugie piątkowe spotkanie w ramach trzeciej kolejki Betclic 1 Ligi będzie można zobaczyć w internecie. Dostęp do transmisji ze starcia Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce będzie dostępny na stronie TVPSport.pl od godziny 20:00. Online mecz można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest łatwe – należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki. Ponadto transmisja dostępna będzie na internetowej w aplikacji mobilnej TVP Sport.

