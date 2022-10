Ruch Chorzów – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Arka Gdynia to zdecydowanie mecz na szczycie 14. kolejki Fortuna 1 Ligi. Lider rozgrywek zmierzy się z piątą ekipą w tabeli. Faworyta w tym spotkaniu trudno wskazać. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Ruch Chorzów Arka Gdynia 2.45 3.40 2.98 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 11:14 .

Ruch Chorzów – Arka Gdynia, typy i przewidywania

Ruch Chorzów roli gospodarza w tym sezonie wywalczył 15 punktów. Na swoim obiekcie Niebiescy w siedmiu spotkaniach wygrali cztery razy i trzykrotnie dzielili się punktami. Jednocześnie 14-krotny mistrz Polski przed własną publicznością jest niepokonany.

Arka Gdynia to natomiast najlepsza drużyna w całej lidze, jeśli chodzi o grę na wyjazdach. Team Ryszarda Tarasiewicza na obiektach rywali w tej kampanii jest bezkompromisowy, mogąc pochwalić się pięcioma zwycięstwami. Arkowcy jednak dwukrotnie schodzili z placu gry na tarczy.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, spodziewamy się zacięgeo spotkania, w których nie zabraknie goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Ruch Chorzów – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Podopieczni Jarosława Skrobacza podejdą do niedzielnej batalii, będąc pod zremisowanym spotkaniu z Resovią (1:1). Tym samym chorzowianie są bez porażki od sześciu spotkań.

Ostatni mecz na swoim stadionie Niebiescy wygrali z Sandecją Nowy Sącz (2:1). Ogólnie 14-krotny mistrz Polski wygrał trzy ostatnie spotkania w roli gospodarza.

Żółto-niebiescy są z kolei ekipą, która ostatnio jest w lekkim dołku. Arka nie wygrała w żadnym z trzech ostatnich meczów, notując w nich dwie porażki i remis.

W ramach 13. kolejki gdynianie podzielili się punktami ze Stalą Rzeszów (2:2). Wcześniej natomiast Arka przegrała z Puszczą Niepołomice (0:2) i Chrobrym Głogów (3:4).

Ruch Chorzów – Arka Gdynia, historia

Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą w sezonie 2016/2017. Ruch mierzył się wówczas z gdynianami trzykrotnie, notując remis i dwie porażki.

Ruch Chorzów – Arka Gdynia, kursy bukmacherów

Ruch Chorzów – Arka Gdynia, przewidywane składy

Gospodarze w niedzielnym statrciu będą musieli radzić sobie bez zawieszonego za kartki Konrada Kasolika.

Ruch: Bielecki – Szywacz, Szur, Sadlok, Michalski, Piątek, Swędrowski, Wójtowicz, Janoszka, Pląskowski, Szczepan

Arka: Krzepisz – Tomal, Marcjanik, Dobrotka, Ziemann, Skóra, Gol, Adamczyk, Aleman, Haydary, Czubak.

Ruch Chorzów – Arka Gdynia, transmisja meczu

