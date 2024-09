AS Roma – Venezia FC: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2024)

AS Roma - Venezia FC: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Serie A. W nadchodzącym starciu "Giallorossi" podejmą beniaminka. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w niedzielę (29 września) o godzinie 15:00.

Roma – Venezia, typy bukmacherskie

Już w najbliższą niedzielę dojdzie do ciekawego starcia w ramach 6. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie Venezię. Zarówno jedni jak i drudzy nie mogą zaliczyć dobrego startu nowego sezonu, choć warto podkreślić, że zespoły mają odmienne ambicje. Niemniej nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się ciekawie. Ja uważam, że w tym starciu Artem Dowbyk odda co najmniej dwa celne strzały na bramkę. Mój typ: Artem Dowbyk – strzały celne: 2 lub więcej

Roma – Venezia, ostatnie wyniki

AS Roma nie zaczęła dobrze sezonu, przez co klub dokonał zmiany na ławce trenerskiej. “Giallorossi” w pięciu ostatnich spotkaniach wygrali tylko raz (3:0 z Udinese), aż trzy razy zremisowali (0:0 z Juventusem, 1:1 z Genoą oraz 1:1 z Athletikiem Bilbao w Lidze Europy), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Empoli).

Venezia natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Beniaminek Serie A w tym czasie również wygrał tylko raz (2:0 z Genoą), ale zremisował też tylko raz (0:0 z Fiorentiną) i aż trzykrotnie poniósł porażkę (1:3 z Lazio, 0:1 z Torino oraz 0:4 z Milanem).

Roma – Venezia, historia

Do ostatnich starć między tymi zespołami doszło w sezonie 2021/22 rozgrywek Serie A. Wówczas w rundzie jesiennej niespodziewanie triumfowała Venezia (3:2), natomiast w rewanżu padł podział punktów (1:1).

Roma – Venezia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Ivana Juricia, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.39 – 1.42. W przypadku zwycięstwa Venezii natomiast sięgają nawet 7.40. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Roma – Venezia, kto wygra?

Roma – Venezia, przewidywane składy

W zespole AS Romy dojdzie do dwóch absencji na niedzielny mecz. Ivan Jurić nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Enzo Le Fee oraz Alexisa Saelemaekersa. Venezia natomiast będzie musiała sobie radzić bez Birikira Bjarnasona.

AS Roma Ivan Jurić Venezia Eusebio Di Francesco AS Roma Ivan Jurić 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-4-1 5-4-1 Przewidywany skład Venezia Eusebio Di Francesco Rezerwowi 7 Lorenzo Pellegrini 12 Saud Abdulhamid 14 Eldor Shomurodov 15 Mats Hummels 16 Leandro Paredes 18 Matias Soule 26 Samuel Dahl 59 Nicola Zalewski 61 Niccolò Pisilli 66 Mattia Mannini 89 Renato Bellucci Marin 98 Mathew Ryan 9 Christian Gytkjær 10 John Yeboah 12 Bruno Bertinato 21 Richie Sagrado 22 Domen Črnigoj 23 Matteo Grandi 25 Joël Schingtienne 33 Marin Sverko 35 Filip Stankovic 45 Antonio Raimondo 77 Mikael Egill Ellertsson 80 Saad El Haddad 97 Issa Doumbia

Roma – Venezia, transmisja

Spotkanie AS Romy z Venezią odbędzie się już w niedzielę (29 września), a pierwszy gwizdek na Stadio Olimpico rozbrzmi już o 15:00. Mecz będziesz mógł obejrzeć w telewizji na antenie Eleven Sports 2.

