fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Wójtowicz

Ruch Chorzów nie zwolnił tempa po przerwie reprezentacyjnej. 14-krotny mistrz Polski pokonał Sandecję Nowy Sącz i nie zamierza się zatrzymywać. Kolejnym rywalem na drodze Niebieskich w drodze do PKO Ekstraklasy będzie jednak opromieniona wygraną w derbach Resovia. W naszej zapowiedzi spotkania 13. kolejki Fortuna 1 Ligi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Resovia Ruch Chorzów 3.05 3.40 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 13:28 .

Resovia – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Ruch Chorzów w dwunastu jak dotąd rozegranych meczach na zapleczu PKO Ekstraklasy wywalczył 25 punktów. Niebiescy są jedyną ekipą w lidze z zaledwie jedną porażką na koncie. Drugą Puszczę Niepołomice wyprzedzają o dwa oczka.

Resovia to natomiast team, który od zmiany trenera ewidentnie jest na fali wznoszącej. Pod wodzą Mirosława Hajdo rzeszowianie są co prawda wciąż w strefie spadkowej, ale od czterech meczów Resovia nie przegrała.

Przez chorzowianami w sobotni wieczór będzie twardy orzech do zgryzienia. Biorąc jednak pod uwagę to, że rzeszowianie w czterech ostatnich meczach w Fortuna 1 Ligi u siebie przegrali trzykrotnie, to w roli faworyta widzimy gości. Przede wszystkim liczymy jednak na gole w sobotnim starciu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Resovia – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Drużyna Mirosława Hajdo w ostatniej kolejce ligowe pokonała Stal Rzeszów (4:3). W starciu derbowym nie brakowało emocji. Ostatecznie Resovia wygrała drugie z rzędu ligowe spotkanie.

Do sobotniej batalii rzeszowianie przystąpią, chcąc odnieść drugi z rzędu zwycięstwo u siebie. Przed przerwą na mecze reprezentacyjne Resovia okazała się lepsza od Puszczy Niepołomice (2:1).

Team Jarosława Skrobacza jest natomiast bez porażki na zapleczu PKO Ekstraklasy od spotkania z ŁKS-em (0:2). W kolejnych pięciu spotkaniach Ruch cały czas był na wysokich obrotach, notując cztery zwycięstwa i remis.

Chorzowianie w sobotnim starciu na obiekcie w Rzeszowie mają zamiar wrócić na ścieżkę zwycięstw w meczach wyjazdowych. Tym samym Ruch liczy na czwarte zwycięstwo w roli gościa w tej kampanii. Taki stan rzeczy pozwoliłby Niebieskim zakotwiczyć na podium tabeli uwzględniającej tylko mecze na wyjeździe. Jak na razie najlepsza pod tym względem jest Arka Gdynia.

Resovia – Ruch Chorzów, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2019 roku. Wówczas w ramach 2 Ligi górą była Resovia (1:0). Wcześniej jednak chorzowianie rozbili rzeszowian u siebie (5:1).

Resovia – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo 14-krotnych mistrzów w Fuksiarz zakłady bukmacherskie wynosi 2,37. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z casbacku do 500 zł bez obrotu.

Resovia – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez takich zawodników jak: Bartłomiej Wasiluk, Bruno Garcia i Rafał Mikulec. Goście przystąpią do meczu najpewniej w optymalnym zestawieniu.

Resovia: Pindroch – Mikulec, Bondarenko, Hoogenhout, Adamski, Vieira, Bąk, Wasiluk, Mróz, Eizenchart, Górski

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Sadlok, Moneta, Piątek, Swędrowski, Wójtowicz, Foszmańczyk, Pląskowski, Szczepan.

Resovia – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 i nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy natomiast w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp teraz możecie uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

