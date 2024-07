PressFocus Na zdjęciu: Jakub Branecki

Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice: przewidywania

Jednym z trzech piątkowych spotkań w ramach Betclic 2. ligi będzie rywalizacja Resovii Rzeszów z Chojniczanką Chojnice. Oba kluby w startującym powoli sezonie mają spore ambicje. Warto bowiem przypomnieć, że gospodarze są spadkowiczem z 1. ligi, a z kolei goście grali w barażach o awans do rozgrywek wyżej. Niemniej wiele z tamtych zespołów już obecnie nie ma, czego przykładem są liczne transfery i odejścia w Rzeszowie i brak chociażby Krzysztofa Brede w ekipie z Chojnic.

Niemniej z pewnością zapowiada się bardzo ciekawe starcie, bowiem zarówno jedni, jak i drudzy potrafią grać ciekawy, ofensywny futbol, co doskonale pokazali w pierwszej kolejce nowego sezonu. Tym samym mój typ na to spotkanie to: remis, bowiem ciężko wskazać wyraźnego faworyta, choć spodziewać można się również sporej liczby bramek na stadionie w Rzeszowie.

Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice: ostatnie wyniki

W pierwszym meczu tego sezonu ekipa z Chojnic zaprezentowała się z bardzo dobrej strony pokonując zespół Rekordu Bielsko-Biała na własnym terenie 2:0. W starciu z beniaminkiem Betclic 2. ligi wyraźnie było widać, kto w tej lidze jest dłużej i mówiąc wprost, kto ma większą jakość. Z kolei Resovia na start nowej kampanii na trzecim poziomie rozgrywkowym okazała się nieznacznie lepsza od Wieczystej Kraków. Goście z Rzeszowa pokonali klub prowadzony przez Sławomira Peszkę po pięknej bramce z dystansu w wykonaniu Macieja Górskiego.

Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice: historia

W ostatnich latach zespoły te mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Ostatnie spotkanie miało miejsce we wrześniu poprzedniego roku, gdy w sumie padło aż pięć goli. Wówczas lepsi okazali się jednak gracze Chojniczanki, którzy pokonali rywali 3:2 i awansowali do kolejnej fazy Pucharu Polski. Z kolei w ligowych starciach dwukrotnie lepsza okazywała się Resovia, która najpierw pokonała w sezonie 2022/23 ówczesnego beniaminka 1. ligi 2:1, a później w rewanżu 3:1.

Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice: kto wygra?

Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty. Według analiz wszystkich graczy na rynku, spotkanie to wyraźnego faworyta i jest nim zespół gospodarzy. Kurs na zwycięstwo zarówno Resovii wynosi 2.32., zaś na zespół z Chojnic 2.81.

Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice: transmisja

Spotkanie pomiędzy Resovią Rzeszów a Chojniczanką Chojnice zostanie rozegrane w piątek 26 lipca o godzinie 19:05. Telewizja Polska nie będzie transmitować jednak tego spotkania. Podobnie będzie w internecie.

