Real Sociedad – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

Real Sociedad – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. W ramach 2. kolejki La Liga Dumę Katalonii czeka wizyta w San Sebastian. Zespół Xaviego Hernandeza zagra o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Polscy kibice z pewnością również liczą na premierowe trafienie Roberta Lewandowskiego na hiszpańskich boiskach.

Reale Seguros Stadium LaLiga Real Sociedad FC Barcelona 3.40 3.70 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2022 14:53 .

Real Sociedad – Barcelona, typy i przewidywania

FC Barcelona w ostatnich latach regularnie sięga po trzy punkty w ligowych pojedynkach z Realem Sociedad. Do niedzielnego spotkania również przystąpi z jednym celem – zwycięstwo. W stolicy Katalonii zdają sobie sprawę, że kolejne potknięcie na starcie sezonu znacznie skomplikuje ich sytuację. Dumę Katalonii czeka niełatwe zadanie, ale naszym zdaniem tym razem stanie na wysokości zadania i wróci z San Sebastian ze zwycięstwem. Nasz typ: wygrana Barcelony

Real Sociedad – Barcelona, ostatnie wyniki

Inauguracja nowego sezonu La Liga miała miejsce przed tygodniem. Kibice Barcelony po tym, jak drużyna prezentowała się podczas przygotowań, liczyli na zdecydowanie więcej niż bezbramkowy remis na Camp Nou z Rayo Vallecano. Duma Katalonii prowadziła grę przez całe spotkanie, ale nie potrafiła znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę drużyny ze stolicy Hiszpanii. Swojego debiutu na hiszpańskich boiskach do udanych nie może zaliczyć także Robert Lewandowski, który został skutecznie wyłączony z gry przez rywali.

Kolejna okazja do powalczenia o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Barcelona będzie miała już w niedzielę, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad. Duma Katalonii przystąpi oczywiście w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na zlekceważenie przeciwnika. Jedenastka z San Sebastian po inauguracyjnej kolejce ma na koncie trzy punkty, które zdobyła wygrywając skromnie 1:0 na wyjeździe z Cadiz.

W niedzielny wieczór Duma Katalonii z pewnością musi liczyć się trudną przeprawą i spodziewać się podobnego scenariusza przed tygodniem. Real Sociedad w pierwszej kolejności będzie starał się zabezpieczyć dostęp do własnej bramki.

Real Sociedad – Barcelona, historia

W ostatnich latach Real Sociedad nie potrafił znaleźć sposobu na zatrzymanie utytułowanego rywala ze stolicy Katalonii. Drużyna z San Sebastian ostatni raz zwycięstwo nad Barceloną odniosła w kwietniu 2016 roku, natomiast ostatni punkt zdobyła w grudniu 2019 roku. Z ostatnich 11 ligowych potyczek obu zespołów, aż 10 zakończyło się wygranymi Dumy Katalonii.

W poprzednim sezonie Barcelona przed własną publicznością wygrała 4:2, natomiast w drugim meczu w San Sebastian zwyciężyła skromnie 1:0.

Real Sociedad – Barcelona, kursy bukmacherskie

Przed tygodniem FC Barcelona była murowanym faworytem bukmacherów do zwycięstwa. Teraz sytuacja wygląda nieco inaczej. Kursy na wygraną Dumy Katalonii oscylują w okolicach 2.15. U największego polskiego bukmachera – STS – można skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł. Aby go odebrać należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Real Sociedad – Barcelona, przewidywane składy

FC Barcelona do niedzielnego spotkania przystąpi bez pauzującego za kartki Sergio Busquetsa. Zastąpienie Hiszpana może nie być jedyną zmianą w wyjściowym składzie drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza. Kandydatami do gry od pierwszej minuty są między innymi Frenkie de Jong i Franck Kessie. Do zmian może dojść również w defensywie, gdzie Araujo mógłby zastąpić Erica Garcię na środku defensywy, natomiast miejsce na prawej zająłby Sergi Roberto.

W najsilniejszym składzie nie będzie mógł również wystąpić Real Sociedad. Kontuzja eliminuje z gry jednego z kluczowych zawodników drużyny – Mikela Oyarzabala. Wyłączeni z gry są również Diego Rico, Alex Sola, Carlos Hernandez i Martin Merquelanz.

Real Sociedad: Remiro – Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Munoz – Zubimendi, Mendez, Merino – Silva – Isak, Kubo

Barcelona: ter Stegen – Roberto, Christensen, Araujo, Alba – De Jong, Kessie, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Fati

Real Sociedad – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie pomiędzy Realem Sociedad i Barceloną rozegrane zostanie w niedzielę (21 sierpnia) o godzinie 22:00. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie skomentuje przez Mateusza Święcickiego i Sebastiana Chabiniaka.

Mecz Real Sociedad – FC Barcelona można również oglądać za darmo online. Taka transmisja będzie prowadzona na internetowej stronie bukmachera STS. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz zagrać dowolny kupon w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

