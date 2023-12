IMAGO / Paweł Andrachiewicz / Newspix Na zdjęciu: Lucas Vasquez

Real – Villarreal, typy bukmacherskie

Real Madryt w ramach 17. kolejki rozgrywek La Liga podejmie przed własną publicznością Villarreal. Będzie to starcie dwóch drużyn, które mają odmienne cele. Piłkarze Carlo Ancelottiego walczą o powrót na fotel lidera, natomiast “Żółta Łódź Podwodna” o powrót do przyzwoitej dyspozycji. Ja spodziewam się na Estadio Santiago Bernabeu jednostronnego, w którym padnie sporo bramek. Jednak to obaj bramkarze wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Real – Villarreal, ostatnie wyniki

Real Madryt ostatnio prezentuje wysoką formę. Podopieczni Carlo Ancelottiego w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść cztery zwycięstwa (3:0 z Cadiz, 4:2 z Napoli w Lidze Mistrzów, 2:0 z Granadą i 3:2 z Unionem Berlin w Lidze Mistrzów), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Betisem).

Villarreal natomiast prezentuje się w kratkę. Ich ostatnie pięć spotkań zakończyło się dwoma wygranymi (3:2 z Panathinaikosem w Lidze Europy i 3:2 z Rennes w Lidze Mistrzów), dwoma remisami (1:1 z Sevillą i 0:0 z Maccabi Hajfą), a także jedną porażką (0:3 z Realem Sociedad).

Real – Villarreal, historia

Spotkania tych drużyn w ubiegłym sezonie przyniosło wiele emocji i goli. W rozgrywkach ligowych jesienią zwyciężył Villarreal (2:1), podobnie jak w rundzie wiosennej (3:2). W Pucharze Hiszpanii natomiast Real Madryt odniósł wygraną (3:2).

Real – Villarreal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Królewskich”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.28 – 1.30, podczas gdy na zwycięstwo Villarrealu sięgają nawet 9.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Real – Villarreal, kto wygra?

Real – Villarreal, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Rezerwowi ▼ 6 Nacho Fernandez 14 Joselu 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González 32 Nico Paz 33 Gonzalo García 1 Pepe Jose Reina 2 Matteo Gabbia 9 Ben Brereton Díaz 11 Alexander Sörloth 14 Manu Trigueros 17 Kiko Femenia 18 Alberto Moreno 19 Francis Coquelin 20 Ramón Terrats 27 Ilias Akhomach Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Rezerwowi ▼ 6 Nacho Fernandez 14 Joselu 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González 32 Nico Paz 33 Gonzalo García 1 Pepe Jose Reina 2 Matteo Gabbia 9 Ben Brereton Díaz 11 Alexander Sörloth 14 Manu Trigueros 17 Kiko Femenia 18 Alberto Moreno 19 Francis Coquelin 20 Ramón Terrats 27 Ilias Akhomach

Real – Villarreal, transmisja meczu

Spotkanie Realu Madryt z Villarrealem będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport. To starcie obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

