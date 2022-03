Real Madryt – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Vinicius Jr. i Karim Benzema

Sobotnie rywalizacje w 27. kolejce La liga zakończą się na Santiago Bernabeu, gdzie dojdzie do starcia Real Madryt – Real Sociedad. Królewscy dzielnie pilnują fotelu lidera, z kolei ekipa z San Sebastian walczy o pozostanie w czołówce. Sprawdź naszą zapowiedź.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Real Sociedad 1.65 4.20 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 21:21 .

Real Madryt – Real Sociedad, typy i przewidywania

Carlo Ancelotti usprawnił szyki defensywne Królewskich. W takiej sytuacji Real Sociedad czeka niezwykle trudne zadanie na Santiago Bernabeu. Co ciekawe, zespół gości notuje podobną formę, co ich następny rywal.

Obie drużyny nie straciły goli w dwóch poprzednich kolejkach. W pierwszym starciu tego sezonu komplet punktów padł łupem Realu Madryt. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego starcia, dlatego stawiamy na poniżej 2,5 bramki.

Real Madryt – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

W kadrze Los Blancos zabraknie Toniego Krossa. Z kolei przyjezdni zjawią się bez Barrenetxea.

Real Madryt – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Real Madryt po słabszej postawie przeciwko Villarreal (0:0) i PSG (0:1), błyskawicznie wrócił do starych nawyków. Dziś Królewscy znów urośli w siłę, najpierw punktując Deportivo Alaves (3:0), a później dopełniając formalności z Rayo (1:0).

Tymczasem Real Sociedad też zwalczył swoje słabości. Co prawda, nie udało się wywalczyć awansu do kolejnej rundy Ligi Europy, ale klub nadal liczy się w walce o europejskie puchary, dzięki wysokiej pozycji w La Liga. Do tego obrona z San Sebastian znów pracuje należycie, bo ostatnio goście pokonali Osasuna (1:0) i Mallorca (2:0).

Real Madryt – Real Sociedad, historia

Historia spotkań bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy. Ostatni raz, kiedy Real Sociedad pokonał Real Madryt na boiskach La Liga, miał miejsce trzy lata temu. Od tamtej pory rządzą Królewscy, którzy w grudniowym starciu zgarnęli całą pulę, wygrywając (2:0).

Real Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Real Sociedad, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Mendy, Alaba, Militao, Carvajal – Csemiro, Valverde, Modric, Junior, Asensio – Benzema

Real Sociedad: Remiro – Elustondo, Zubeldia, Normand, Gorosabel – Merino, Illarramendi, Portu, Oyarzabal, Rafinha – Isak

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 1.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.