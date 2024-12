Real Madryt – Pachuca: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Pachuca, typy i przewidywania

Real Madryt zagra z Pachuką w finałowym meczu Pucharu Interkontynentalnego. Rozgrywki wróciły do starej nazwy po tym, jak rozszerzono Klubowe Mistrzostwa Świata. Przypomnijmy, że KMŚ 2025 odbędą się najbliższego lata w dniach 15 czerwca – 13 lipca, a wezmą w nich udział aż 32 drużyny z całego globu. Dlatego FIFA zdecydowała się na zorganizowanie dodatkowego turnieju.

Hiszpanie, którzy wygrali Ligę Mistrzów, otrzymali automatyczny awans do finału, natomiast Meksykanie, triumfatorzy Concacaf Champions Cup, rywalizowali od etapu ćwierćfinału. Pachuce ostatecznie udało się zakwalifikować do finału, gdzie spróbuje ona postawić się europejskiemu gigantowi. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest oczywiście zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego.

Jude Bellingham jest ostatnio w fantastycznej formie, strzelając gola w każdym z poprzednich pięciu meczów. Uważam, że jeśli Anglik zagra w podstawowym składzie, to może trafić do siatki rywala. Mój typ: Jude Bellingham zdobędzie bramkę.

Real Madryt – Pachuca, sytuacja kadrowa

Plaga kontuzji prześladuje Real Madryt od początku obecnego sezonu. W tym momencie niedysponowani są Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Jacobo Ramon oraz Goncalo Garcia. W ostatnim czasie pewne problemy zdrowotne mieli również Jude Bellingham, Kylian Mbappe i Eduardo Camavinga, ale wymieniona trójka piłkarzy najprawdopodobniej będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego. Natomiast Pachuca nie może liczyć tylko na Israela Lunę. Andres Micolta oraz Gustavo Cabrala powinni wykurować się na czas.

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jacobo Ramón Uraz ścięgna Początek stycznia 2025 Gonzalo García Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024 Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024 Kylian Mbappe Uraz uda Koniec grudnia 2024 Jude Bellingham Uraz mięśnia Niepewny Eduardo Camavinga Uraz ścięgna udowego Powrót do treningów

Kontuzje i zawieszenia Pachuca Zawodnik Powrót Israel Luna Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Andrés Micolta Uraz uda Niepewny Gustavo Cabral Stłuczenie Niepewny

Real Madryt – Pachuca, ostatnie wyniki

Hiszpanie zremisowali 3:3 z Rayo Vallecano w meczu 17. kolejki La Ligi, a wcześniej pokonali Atalantę Bergamo 3:2 w spotkaniu 6. serii gier Ligi Mistrzów. W tym czasie Meksykanie walczyli o bilet do finału Pucharu Interkontynentalnego – wygrali 3:0 z brazylijskim Botafogo w ćwierćfinale, zaś w półfinale po serii jedenastek wyeliminowali egipskie Al-Ahly (0:0 w regulaminowym czasie gry, 6:5 w konkursie rzutów karnych).

Real Madryt – Pachuca, historia

Real Madryt jeszcze nigdy nie miał okazji zmierzyć się z Pachuką. Jutrzejszy mecz będzie więc na swój sposób historyczny. Co ciekawe, Hiszpanie staną naprzeciwko Meksykanów także w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdyż obie ekipy wylądowały w jednej grupie.

Real Madryt – Pachuca, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego spotkania są mistrzowie La Ligi, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, a typ na zwycięstwo Pachuki to mniej więcej 12.00. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 6.60. Rejestrując konto u bukmachera STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt – Pachuca, przewidywane składy

Real: Courtois – Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia – Valverde, Camavinga, Bellingham – Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Pachuca: Moreno – Rodriguez, Cabral, Micolta, Gonzalez – Montiel, Pedraza, Deossa, Bautista, Idrissi – Rondon

Real Madryt – Pachuca, kto wygra?

Real Madryt – Pachuca, transmisja meczu

Transmisja ze spotkania między Realem Madryt a Pachuką w ramach finału Pucharu Interkontynentalnego nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem. Ten mecz obejrzysz tylko za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej FIFA+, z której można korzystać zupełnie za darmo. Początek rywalizacji na Lusail Iconic Stadium w katarskiej Dosze już w najbliższą środę, 18 grudnia o godzinie 18:00.

