Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin: typy. To ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. Raków jest już mistrzem, Zagłębie zakończy ligę gdzieś w połowie stawki, więc sobotni mecz będzie rozgrywany w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Tak czy inaczej, przygotowaliśmy typy i najlepsze kursy bukmacherskie na to spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:26 .

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin: typy i przewidywania

Raków Częstochowa od kilku tygodni może się cieszyć z mistrzostwa Polski, ale prawdziwa feta będzie miała miejsce dopiero po sobotnim meczu. Czy Zagłębie Lubin choć trochę zmąci radość z tego sukcesu? Na pewno piłkarzy Waldemara Fornalika na to stać, ponieważ w ostatnich pięciu kolejkach są drugim najlepiej punktującym zespołem ligi za Górnikiem Zabrze.

Medaliki w kończącym się sezonie poniosły tylko jedną porażkę na własnym stadionie. Z drugiej strony, Zagłębie jest jednym z najlepiej punktujących klubów w meczach wyjazdowych. Zajmuje w tej klasyfikacji czwarte miejsce. W spotkaniach na terenie rywali Miedziowi ugrali aż 27 punktów z 44, które posiadają.

Z racji tego, że obie drużyny na luzie podejdą do tego starcia, można spodziewać się radosnego futbolu, ofensywnego nastawienia i sporej liczby goli. Kurs na powyżej 2,5 gola w meczu w Superbecie wynosi 1.75. Na powyżej 3,5 gola jest jeszcze atrakcyjniejszy – 2.90.

Zagłębie jest ostatnio w świetnej formie, strzelało gole w każdym z ostatnich pięciu meczów. Warto zatem rozważyć również typy na to, że “obie drużyny strzelą gole” lub na jeden z zakładów łączonych (SuperBets). Nasz typ na mecz Raków – Zagłębie to: Zagłębie powyżej 0,5 gola i powyżej 1,5 rzutów rożnych – po kursie 1.95 w Superbet.

Superbet 1.95 Zagłębie powyżej 0,5 gola i powyżej 1,5 rzutów rożnych Zagraj!

Raków – Zagłębie: sytuacja kadrowa

W najbliższym spotkaniu więcej niedogodności przy zestawianiu składu będzie miał Marek Papszun. Z powodu kontuzji nie zagrają Tomas Petrasek, Milan Rundić czy Adrian Gryszkiewicz, a za kartki pauzuje Jean Carlos Silva. Do tego w bramce najprawdopodobniej zobaczymy Kacpra Trelowskiego. Jego występ sprawi, że Raków zapłaci o milion złotych niższą karę za niewypełnienie limitu minut młodzieżowców. A że milion złotych piechotą nie chodzi…

W zespole gości nikt nie pauzuje za kartki, ale z powodu urazów nie zagrają Mateusz Bartolewski i Luis Mata.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki

Zagłębie notuje fantastyczną końcówkę sezonu. Miedziowi z pięciu meczów wygrali cztery, a jeden zremisowali. W poprzedniej kolejce wygrali 2:0 ze Stalą Mielec. Wcześniej w pokonanym polu zostawili kolejno: Cracovię (1:0), Lechię (3:1) i Widzew Łódź (2:0).

Raków po zdobyciu tytułu nieco się rozleniwił, przegrał z Koroną Kielce (0:1) i z Lechem Poznań przed własną publicznością (0:2). W zeszłym tygodniu nowy mistrz Polski przełamał się, wygrywając z Wisłą w Płocku 2:1.

Raków – Zagłębie: typy użytkowników Kto wygra mecz? Raków 75% Będzie remis 0% Zagłębie 25% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Raków

Będzie remis

Zagłębie

Raków – Zagłębie: historia

Historia meczów bezpośrednich w Ekstraklasie między tymi zespołami nie jest zbyt bogata. W ośmiu dotychczasowych spotkaniach pięć razy wygrywał Raków, dwa mecze kończyły się zwycięstwami Zagłębia, a w jednym przypadku padł remis. Tylko dwa razy zdarzyło się, by obie drużyny nie strzeliły goli w meczu. W pozostałych spotkaniach zawsze mieliśmy BTTS. Tylko raz mieliśmy też sytuację, że w starciach bezpośrednich tych zespołów padło mniej niż trzy gole.

W tym sezonie Zagłębie przegrało na własnym stadionie z Rakowem 1:2. W poprzedniej kampanii, niemal równo rok temu Miedziowi wygrali w Lubinie z tym rywalem 1:0.

Raków – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w meczu Raków – Zagłębie są gospodarze. Na pewno zechcą godnie zakończyć sezon przed własną publicznością. Nie muszą już nic nikomu udowadniać, ale zawsze miło jest wygrać dla swoich kibiców. Kurs na wygraną Rakowa w Superbecie to 1.50. Zagłębie może jeszcze delikatnie poprawić swoją pozycję w tabeli, ale nie będzie na pewno walczyć o życie w Częstochowie. Kursy na remis (4.60) i zwycięstwo gości (6.50) są wysokie, ale każde takie rozstrzygnięcie byłoby sporą niespodzianką. Gdyby ktoś jednak decydował się na taki typ, warto wykorzystać zakład bez ryzyka w Superbet.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin: przewidywane składy

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin: transmisja

Transmisja z meczu Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin będzie prowadzona przez stacje CANAL+ 4K Ultra, a także CANAL+ Sport 4. W internecie to spotkanie będzie można oglądać na żywo dzięki usłudze CANAL+ Online, do której dostęp można wykupić za pośrednictwem naszego serwisu i skorzystać przy okazji z promocji. Dzięki specjalnej ofercie można zaoszczędzić 30 zł. Zamiast regularnej ceny 49 zł miesięcznie, przez pierwsze trzy miesiące w promocji płaci się 39 zł. Subskrypcja jest odnawialna co miesiąc.