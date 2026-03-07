Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (08.03.2026)

Raków Czestochowa - Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz 24. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (8 marca) o godzinie 17:30.

Raków – Pogoń, typy bukmacherskie

W niedzielę odbędzie się niezwykle interesujące starcie w ramach 24. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Obie drużyny mają swoje problemy, ale w tym sezonie ponownie liczą się w walce o europejskie puchary. Każdy punkt może mieć ogromne znaczenie w kontekście układu tabeli, dlatego można spodziewać się bardzo intensywnego i wyrównanego spotkania. Starcie pod Jasną Górą zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tej kolejki Ekstraklasy.

Ja uważam, że w tym starciu obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Raków – Pogoń, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa nie imponuje formą. Drużyna Łukasza Tomczyka w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwie zwycięstwa (1:0 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza i 2:1 z Avią Świdnik po dogrywce w Pucharze Polski), zaliczyła dwa remisy (0:0 z Zagłębiem Lubin oraz 0:0 z Radomiakiem Radom), a także poniosła jedną porażkę (3:4 z Lechem Poznań).

Pogoń Szczecin natomiast może się pochwalić świetną dyspozycją. Portowcy mają serię trzech zwycięstw z rzędu (1:0 z Arką Gdynia, 1:0 z Górnikiem Zabrze oraz 1:0 z Widzewem Łódź). Wcześniejsze dwa mecze jednak nie poszły po ich mysli, ponieważ ponieśli porażkę (1:2 z Motorem Lubin), a także zaliczyli remis (1:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza).

Raków – Pogoń, historia

Historia rywalizacji Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin nabrała większego znaczenia w ostatnich latach, gdy oba zespoły zaczęły regularnie walczyć o czołowe miejsca w PKO Ekstraklasie. Wcześniej ich pojedynki zdarzały się rzadziej, jednak wraz ze wzrostem sportowej jakości obu drużyn mecze te zaczęły przyciągać coraz większą uwagę kibiców. Bezpośrednie starcia Rakowa z Pogonią często są bardzo wyrównane i obfitują w dużo walki, a o końcowym wyniku nierzadko decydują pojedyncze akcje. W ostatnich sezonach oba zespoły potrafiły notować ważne zwycięstwa w tej rywalizacji, co tylko podkreśla jej zacięty charakter. Dzięki temu konfrontacje częstochowian ze szczecinianami na stałe wpisały się w grono ciekawszych pojedynków w polskiej Ekstraklasie.

Spotkanie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

