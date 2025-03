Raków Częstochowa – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Starcie ekipy Medalików z zespołem Wojskowych będzie ozdobą 25. kolejki naszej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tej serii gier będziemy świadkami dwóch hitowych spotkań, które bez wątpienia mają kluczowe znaczenie dla układu ligowej tabeli. Oprócz starcia drużyny Medalików z zespołem Wojskowych obejrzymy pojedynek między Jagiellonią Białystok a Lechem Poznań. Wszystkie wymienione kluby liczą się w walce o najwyższe cele.

Potyczka Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa powinna przynieść nam sporo emocji. Ekipa z Łazienkowskiej odniosła sukces na arenie europejskiej, awansując do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie zagra z Chelsea. Przypomnijmy, że w 1/8 finału stołeczny zespół po wyrównanym boju wyeliminował Molde FK (4:3 w dwumeczu). Natomiast klub z Jasnej Góry może skupić się na rozgrywkach ligowych, ponieważ odpadł z Pucharu Polski.

Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w niedzielę, 16 marca o godzinie 17:30. Sędzią tych zawodów będzie arbiter Wojciech Myć.

Podopieczni Goncalo Feio mają w nogach dogrywkę, więc mogą jeszcze odczuwać zmęczenie. Ponadto ekipa prowadzona przez Marka Papszuna prezentuje równiejszą formę w obecnym sezonie. Nasz typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Po stronie drużyny gospodarzy nie zobaczymy poważnie kontuzjowanego Bogdana Racovitana oraz pauzującego za żółte kartki Petera Baratha. Ponadto nie wiadomo, czy na boisko wybiegnie Zoran Arsenić. Natomiast w zespole gości zabraknie zawieszonego Rafała Augustyniaka, a także Gabriela Kobylaka i Jana Leszczyńskiego, którzy mierzą się z urazami.

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025 Peter Barath Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Gabriel Kobylak Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2025 Rafał Augustyniak Żółte kartki Po 1 meczu

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Podopieczni Marka Papszuna są w bardzo dobrej formie, a w poprzednich dwóch kolejkach pewnie pokonali Piasta Gliwice (3:0) oraz Lechię Gdańsk (3:1). W tym czasie ekipa prowadzona przez Goncalo Feio zremisowała z Motorem Lublin (3:3) i wygrała ze Śląskiem Wrocław (3:1). W międzyczasie Legia Warszawa poradziła sobie z Molde FK w 1/8 finału Ligi Konferencji (4:3 w dwumeczu), o czym wspomniano wyżej.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, historia

W ostatnich latach spotkania pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów, to odnotujemy dwie wygrane Rakowa Częstochowa, dwa zwycięstwa Legii Warszawa (dwukrotnie po seriach rzutów karnych w Superpucharze i Pucharze Polski) oraz jeden remis.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 4.00. Natomiast współczynnik na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 3.30. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Raków Częstochowa Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2025 21:58 .

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, przewidywane składy

Raków Częstochowa Marek Papszun Legia Warszawa Gonçalo Feio
Rezerwowi 2 Ariel Mosór 3 Milan Rundić 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 14 Srdjan Plavsic 15 Jesus Diaz 17 Leonardo Rocha 19 Michael Ameyaw 24 Zoran Arsenic 84 Adriano Luís Amorim Santos 1 Kacper Tobiasz 6 Maxi Oyedele 7 Tomas Pekhart 12 Radovan Pankov 21 Wahan Biczachczjan 23 Patryk Kun 42 Sergio Barcia 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 67 Bartosz Kapustka 82 Luquinhas

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, kto wygra?

Raków Częstochowa – Legia Warszawa, transmisja meczu

Mecz między Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. To spotkanie obejrzysz bowiem na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w niedzielę, 16 marca o godzinie 17:30.

