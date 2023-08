Raków - Kopenhaga: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór w Sosnowcu mistrzowie Polski rozpoczną decydujący bój o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

IMAGO/Jakub Ziemianin/400mm.pl Na zdjęciu: Jean Carlos

Raków Częstochowa FC Kopenhaga Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2023 14:59 .

Raków – Kopenhaga, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa dzieli już tylko jeden krok od fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski muszą pokonać jeszcze jedną przeszkodę, jaką jest FC Kopenhaga. Doświadczeni Duńczycy uważani są za faworyta dwumeczu, ale drużynę Dawida Szwargi niewątpliwie stać na sprawienie niespodzianki. Potwierdzić to będzie chciała już we wtorkowy wieczór w Sosnowcu, gdzie przy wypełnionych trybunach rozegrane zostanie pierwsze spotkanie. My wierzymy w ekipę Rakowa i stawiamy w tym meczu na przynajmniej jednego gola z ich strony. Taki zakład w promocji Superbet można postawić po kursie 300.00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Nasz typ: gol Rakowa

Raków – Kopenhaga, ostatnie wyniki

Raków na swojej dotychczasowej drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów spotkały zespoły Flory Tallinn, Karabach Agdam i Arisu Limassol. Pierwszą rundę mistrzowie Polski przebrnęli bez problemów, ale w dwóch kolejnych stoczyli zacięte i zwycięskie boje w dwumeczach. W ostatniej konfrontacji z Cypryjczykami najpierw wygrali 2:1 u siebie, a następnie zwyciężyli 1:0 na gorącym wyjazdowym terenie. W kilku sytuacjach mogli jednak mówić o dużym szczęściu, bowiem rywalizacja mogła potoczyć się zupełnie inaczej.

FC Kopenhaga rywalizację o występy w Lidze Mistrzów rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała islandzki Breidablik UBK (2:0 na wyjeździe, 6:3 u siebie). W trzeciej rundzie rywalizowała ze Spartą Pragą triumfując ostatecznie po rzutach karnych (w dwumeczu 3:3).

W ostatni weekend obie drużyny rozegrały również ligowe spotkania. Raków odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie, pokonując 2:0 u siebie Stal Mielec. Z kolei FC Kopenhaga ograła 2:0 na wyjeździe Hvirdovre IF i po pięciu kolejkach duńskiej ekstraklasy mogą się pochwalić kompletem 15 punktów/

Raków – Kopenhaga, historia

Obie drużyny nie miały dotychczas okazji mierzyć się na europejskich boiskach. Nie będzie to jednak pierwszy polsko-duński pojedynek. Do tej pory zespoły z tych krajów grały ze sobą 35 razy. Bilans tych spotkań jest nieznacznie korzystny dla polskich drużyn, które wygrały 14 spotkań. Duńczycy na swoim koncie mają tylko jedną wygraną mniej.

FC Kopenhaga okazję zagrać z polską drużyną miała w sezonie 2020/21 w ramach 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Wówczas pewnie 3:0 pokonała Piasta Gliwice.

Raków – Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Faworytem dwumeczu według bukmacherów jest FC Kopenhaga, ale w pierwszym meczu większe szanse na wygraną dają drużynie Rakowa. Rozważając typ na ten mecz warto skorzystać z promocji Superbet, która po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL pozwala zagrać zakład na choćby jednego gola Rakowa po kursie 300.00! Szczegóły tej oferty znajdziesz powyżej.

Raków – FC Kopenhaga, kto wygra?

Raków – FC Kopenhaga, przewidywane składy

W składzie Rakowa na wtorkowe spotkanie nie należy spodziewać się rewolucji. Trener Dawid Szwarga powinien postawić na sprawdzone w poprzednich spotkaniach zestawienie.

Raków: Kovacević – Racovitan, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Berggren, Jean Carlos – Cebula, Koczerhin – Piasecki

FC Kopenhaga: Grabara – Jelert, Vavro, Diks, Sorensen – Lerager, Falk, Goncalves – Achouri, Larsson, Elyouonoussi

Raków – FC Kopenhaga, transmisja meczu

Mecz Raków – FC Kopenhaga w 4. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów rozegrany zostanie we wtorek (22 sierpnia) o godzinie 21:00. Transmisja meczu dostępna będzie na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1.

