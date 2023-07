IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: John Yeboah

Raków – Karabach, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Jego rywalem będzie zmora polskich klubów w europejskich pucharach – Karabach Agdam. Zespół Dawida Szwargi na pewno nie stoi jednak na straconej pozycji i stać go nie tylko na wygraną w pierwszym meczu u siebie, ale również na awans do drugiej rundy. Mistrzowie Polski od początku sezonu prezentują się bardzo solidnie i w środę wybiegną na boisko z zamiarem zgarnięcia pełnej puli. My stawiamy na ich wygraną, tym bardziej, że w promocji STS taki zakład można postawić po kursie 125.00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Nasz typ: wygrana Rakowa

Kurs 125.00 na zwycięstwo Rakowa

Raków – Karabach, ostatnie wyniki

Obie drużyny przebrnęły już przed jedną rundę eliminacyjną, bez większych kłopotów eliminując swoich rywali. Raków, który rywalizował z Florą Tallinn oba spotkania wygrał 3:0 i pewnie zameldował się w kolejne fazie. Rywalem Karabach był natomiast zespół Lincoln z Gibraltaru. W pierwszym meczu zanosiło się na niespodziankę, ale ostatecznie Azerowie w doliczonym czasie gry przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę (2:1). W rewanżu nie dali już szans swoim rywalom, rozbijając ich 4:0.

Drużynie Dawida Szwargi pewności siebie oraz optymizmu przed kolejną fazą rywalizacji z pewnością dodało również pewne zwycięstwo w pierwszym ligowym meczu w nowym sezonie. Raków po dwóch golach Łukasza Zwolińskiego i jednym Bartosza Nowaka pewnie 3:0 pokonał w ostatni weekend Jagiellonię Białystok.

Raków – Karabach, historia

Raków nie miał okazji rywalizować z Karabachem w oficjalnym meczu. Obie drużyny pół roku temu mierzyły się w towarzyskim meczu, który zakończył się pewnym zwycięstwem 3:0 zespołu z Częstochowy.

Dla azerskiego Karabachu wizyta w Częstochowie nie będzie pierwszą wizytą w Polsce. W ostatnich latach Karabach często gościł w naszym kraju, przy okazji pojedynków z Wisłą Kraków, Piastem Gliwice, Legią Warszawa i Lechem Poznań. Ze wszystkich pojedynków o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów Azerowie wychodzili zwycięsko.

Raków – Karabach, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w pierwszym spotkaniu ma zespół Rakowa. Kursy na jego wygraną oscylują aktualnie w okolicy 2.05 – 2.10, podczas gdy na triumf gości sięgają nawet 3.75.

Raków – Karabach, kto wygra?

Raków – Karabach, przewidywane składy

Szkoleniowiec Rakowa dysponuje bardzo solidną kadrą, dzięki czemu może dokonywać roszad w składzie, bez większego wpływu na formę zespołu. W środowym meczu szansę gry od pierwszej minuty powinien otrzymać między innymi John Yeboah. Zgłoszony do rozgrywek został już także najnowszy nabytek Rakowa – Sonny Kittel, ale najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rozpoczęcie przez niego spotkania na ławce rezerwowych.

Raków: Kovacević – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Koczerhin, Yeboah, Nowak, Jean Carlos – Zwoliński

Karabach: Mahammadilyev – Vesović, Mustafazada, Huseynov, Cafarquliyev – Romao, Jankovic – Benzia, Leandro Andrade, Zoubir – Xhixha

Raków – Karabach, transmisja meczu

Pierwszy mecz drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów pomiędzy Rakowem i Karabachem rozegrany zostanie w środę (26 lipca) o godzinie 20:15. Telewizyjna transmisja z meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport.

