Raków Częstochowa – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Po niemrawym początku coraz lepiej w lidze prezentuje się drużyna Rakowa Częstochowa. W piątek podopieczni Marka Papszuna zmierzą się z będącym na fali Radomiakiem.

Raków – Radomiak, typy i przewidywania

Kibice mogą zarzucać Rakowowi, że na starcie sezonu nie prezentuje się tak dobrze jak w ubiegłej kampanii, jednak obecnie jest to zdecydowanie jedna ze stabilniejszy drużyn w Ekstraklasie. Podopieczni Marka Papszuna posiadają ogromny potencjał ofensywny, a gdyby nie fakt, że mają rozegrany mecz mniej od czołówki ligi, mogliby nawet zajmować pozycję lidera. W poprzedniej kolejce Raków zmiótł wręcz prezentującą się w tym sezonie przyzwoicie Legię Warszawa i ma ochotę na objęcie pierwszego miejsca w Ekstraklasie. W sobotę przyjdzie im się zmierzyć z silnym rywalem.

Radomiak w obecnym sezonie jest drużyną wysoce nieprzewidywalną. W pierwszym kolejkach kompletnie jej nie szło, jednak w ostatnich tygodniach w zespole zaszła spora zmiana i prezentuje się on nad wyraz dobrze. Dowodem na to jest wygrana z liderem tabeli – Wisłą Płock 2:0. Rozwiązania taktyczne wdrażane przez Mariusza Lewandowskiego zdają się wreszcie zazębiać, a Radomiak prezentuje naprawdę atrakcyjny futbol. Jeśli tak wysoką dyspozycję uda się utrzymać w meczu z Rakowem, rezultat może być zaskakujący.

Raków – Radomiak, ostatnie wyniki

Rysą na dobrych statystykach Rakowa jest wysoka porażka z Cracovią – aż 0:3. Mało co wychodziło w tamtym spotkaniu ekipie z Częstochowy. Marek Papszun zrzucił to na karb zmęczenia. Wydaje się jednak, że było to pokłosiem licznych błędów indywidualnych poszczególnych piłkarzy. Poza meczem z Pasami wyniki nie wyglądają źle. Raków wygrał aż 4:0 z Legią, a wcześniej pokonał Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław.

Przyzwoitym bilansem ostatnich meczów może się również pochwalić Radomiak. Zespół wygrał trzy z poprzednich pięciu meczów, ulegając jedynie Koronie Kielce i Legii Warszawa. Bardzo dobrze ich gra wyglądała w starciu z Wisłą Płock, które zakończyło się wygraną 2:0. Efektem tego jest stosunkowo wysoka, bo piąta, pozycja w Ekstraklasie.

Raków – Radomiak, sytuacja kadrowa

Lista absencji po stronie Rakowa Częstochowa jest bardzo długa. Z powodu kontuzji nie zagrają na pewno Niewulis, Petrasek, Lederman, Cebula, Czyż, Gvilia i Sorescu. Jest to zdecydowanie niekomfortowa sytuacja dla sztabu szkoleniowego. Dużo mniej braków po stronie gości sobotniego spotkania. Prawdopodobnie nie zobaczymy w nim jedynie kontuzjowanego od dłuższego czasu Damiana Jakubika.

Raków – Radomiak, historia

Raków to dla Radomiaka w ostatnich latach wyjątkowo niewygodny rywal. Z poprzednich pięciu spotkań piłkarze z Radomia tylko raz wyszli zwycięsko. Miało to miejsce w 2016 roku, kiedy oba zespoły grały jeszcze w II lidze. W ubiegłym sezonie Raków wygrał w Radomiu, natomiast na własnym stadionie zremisował z tym rywalem 2:2. Inicjatywa w obu tych spotkaniach była mimo wszystko po stronie piłkarzy Papszuna.

Raków – Radomiak, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem w sobotnim meczu są gospodarze. Kursy bukmacherskie na wygraną Rakowa wynoszą ok. 1.55, podczas gdy typ na zwycięstwo Radomiaka Radom wynosi nawet 6.77. Nieco niżej wyceniany jest remis – na ok. 4.40. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Raków – Radomiak, przewidywane składy

Raków: Kovacevic – Svarnas, Rundic, Arsenic – Tudor, Papanikolau, Kochergin, Kun – Nowak, Piasecki, Ivi Lopez

Radomiak: Kobylak – Grzybek, Raphael, Pedro Justiniano, Abramowicz – Cele, Alves, Filipe Nascimento – Pik, Maurides, Lisandro Semedo

Raków – Radomiak, transmisja

Sobotnie spotkanie pomiędzy Rakowem i Radomiakiem rozpocznie się o godzinie 17:30. Będzie można je zobaczyć w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, CANAL+4K Ultra, a także TVP Sport.. Istnieje również możliwość śledzenia transmisji w usłudze CANAL+ online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony można zaoszczędzić na sześciomiesięcznym pakiecie ze wszystkimi kanałami CANAL+ aż 96 złotych (płacąc tylko 198 złotych zamiast 294 złotych).

