Raków Częstochowa – Korona Kielce: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W 14. kolejce polskiej ekstraklasy lider tabeli zagra z drużyną ze strefy spadkowej, czyli Raków Częstochowa podejmie u siebie Koronę Kielce.

Raków Częstochowa – Korona Kielce, typy i przewidywania

W sobotę 22 października o godzinie 20:00 Raków Częstochowa zagra z Koroną Kielce w spotkaniu w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Popularne „Medaliki” są liderem tabeli i faworytem do mistrzostwa Polski, a „Złocisto-Krwiści” z kolei znajdują się w strefie spadkowej i zapewne do końca sezonu będą walczyć o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W 7 z ostatnich 10 meczów, w których Korona Kielce grała na wyjeździe, obie drużyny strzeliły gola. Myślimy, że podobnie może być w Częstochowie. Faworytem spotkania jest jednak Raków. Nasz typ: oba zespoły strzelą bramkę – tak.

Raków Częstochowa – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

W zespole Marka Papszuna zapewne zabraknie kontuzjowanych Marcina Cebuli, Waleriana Gwilii, Szymona Czyża, Milana Rundicia i pauzującego za żółte kartki Frana Tudora. Jeśli chodzi o drużynę Leszka Ojrzyńskiego, to 50-letni trener nie będzie mógł liczyć Lukę Zarandię czy Mario Zebicia, a wątpliwy jest występ Grzegorza Szymusika oraz Bartosza Śpiączki.

Raków Częstochowa – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa jest w fantastycznej formie – wygrał cztery ostatnie pojedynki we wszystkich rozgrywkach i pozostaje liderem ligowej tabeli. W poprzedniej serii gier „Medaliki” z łatwością ograły Lechię Gdańsk (3:0). Zdecydowanie gorsze nastroje są w Kielcach – Korona we wtorek odpadła z Pucharu Polski po porażce z Górnikiem Łęczna (0:1), a ostatnie zwycięskie starcie w Ekstraklasie zaliczyła w 7. kolejce – chodzi o mecz z Radomiakiem Radom (2:0).

Raków Częstochowa – Korona Kielce, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami obie ekipy odniosły po dwie wygrane i padł jeden remis. Warto jednak podkreślić, że dwa ostatnie pojedynki Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce padły łupem drużyny spod Jasnej Góry.

Raków Częstochowa – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu w Częstochowie rzecz jasna są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa wynosi mniej więcej 1.22, a typ na zwycięstwo Korony to około 13.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 6.50. Przy okazji obstawiania tego spotkania warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Raków Częstochowa Remis Korona Kielce 1.22 6.50 13.0 1.22 6.50 14.0 1.22 6.50 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 20:02 .

Raków Częstochowa – Korona Kielce, przewidywane składy

Raków: Kovacević; Racovitan, Arsenić, Petrasek; Sorescu, Papanikolaou, Kochergin, Kun; Wdowiak, Piasecki; Ivi

Korona: Forenc; Danek, Trojak, Petrov, Balić; Deja; Łukowski, Sewerzyński, Deaconu, Błanik; Shikavka

Raków Częstochowa – Korona Kielce, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu w Częstochowie w sobotę 22 października o godzinie 20:00.

