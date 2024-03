Radomiak Radom - Stal Mielec: typy i kursy na mecz w ramach 23. kolejki Ekstraklasy. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu. Początek rywalizacji już w poniedziałek (4 marca) o godzinie 19:00.

IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Krystian Getinger

Radomiak Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2024 17:16 .

Radomiak – Stal, typy bukmacherskie

Na zakończenie 23. kolejki Ekstraklasy zmierzą się zespoły Radomiaka Radom i Stali Mielec. Będzie to starcie drużyn z dwóch różnych połówek tabeli. Gospodarze bowiem okupują dopiero 14. lokatę, natomiast piłkarze Kamila Kieresia są na ósmym miejscu. Ja spodziewam się jednak wyrównanego starcia, w którym główną rolę odegra defensywa obu zespołów. Uważam, że co najmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Radomiak – Stal, ostatnie wyniki

Radomiak radom nie może zaliczyć początku rundy wiosennej do udanych. Drużyna w trzech rozegranych spotkaniach raz zremisowała (0:0 z Wartą Poznań), a także poniosła dwie bolesne porażki (0:6 z Cracovią i 0:4 z Pogonią Szczecin).

Stal Mielec z kolei utrzymuje dobrą dyspozycję. Podopieczni Kamila Kieresia w czterech rozegranych meczach rundy wiosennej zdołali trzykrotnie sięgnąć po trzy punkty (2:1 z Puszczą Niepołomice, 1:0 ze Śląskiem Wrocław i 1:0 z ŁKS-em Łódź), a także raz zremisowali (0:0 z Rakowem Częstochowa).

Radomiak – Stal, historia

W tym sezonie obie drużyny spotkały się ze sobą pod koniec sierpnia. Wówczas zwycięstwo powędrowało do rąk Stali Mielec (2:0). Poprzednie cztery mecze kończyły się po jednym zwycięstwie obu drużyn, a także dwoma podziałami punktów.

Radomiak – Stal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem poniedziałkowego spotkania jest drużyna Radomiaka Radom. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.94. Z kolei na wygraną Stali Mielec kursy oscylują w granicach 3.90 – 4.20. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Radomiak – Stal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Radomiaka 55% remisem 0% wygraną Stali Mielec 45% 11 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Radomiaka

remisem

wygraną Stali Mielec

Radomiak – Stal, przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 1 Wiktor Koptas 4 Tiago Matos 8 Luizão 9 Leandro Rossi 11 Daniel Pik 14 Damian Jakubik 16 Mateusz Cichocki 18 Krystian Okoniewski 21 Jakub Snopczynski 77 Christos Donis 92 Mike Cestor Ion Gheorghe 4 Kamil Pajnowski 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto

Radomiak – Stal, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie 23. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Radomiaka Radom i Stali Mielec będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 19:0 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

