Radomiak Radom – Korona Kielce: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Radomiak jest od kilku tygodni na fali i wygrał trzy ostatnie mecze z rzędu. Widać, że w drużynie wreszcie coś zaskoczyło i prezentuje ona atrakcyjny i ofensywny futbol. W meczu z Koroną dojdzie zatem do zderzenia dwóch stylów gry.

Radomiak Radom – Korona Kielce, typy i przewidywania

Pierwsze mecze Radomiaka pod wodzą Mariusza Lewandowskiego pozwalały przewidywać, że nie utrzyma się on zbyt długo na stanowisku. Drużyna grała bardzo słabo, a trenera nie broniły wyniki. Zmieniło się to w tym sezonie. Wreszcie poszczególne elementy układanki wskoczyły na właściwe miejsce i drużyna zaczęła prezentować naprawdę atrakcyjny futbol. W trakcie ostatnich kilku tygodni Radomiak Radom rozegrał kilka naprawdę świetnych spotkań, a najlepszym tego przykładem jest imponujące zwycięstwo nad Lechią Gdańsk aż 4:1. W takim wydaniu rywale powinni się naprawdę obawiać.

Po spotkaniu z Wartą Poznań do Korony Kielce znów przylgnęła łatka zespołu brutalnego, który skupia się na przerywaniu akcji rywali, aniżeli budowaniu akcji ofensywnych. Jest to naturalnie łatka dość niesprawiedliwa, choć należy przyznać, że beniaminek to rzeczywiście twardo grający zespół. Nie zmienia to faktu, że prezentuje się na razie przyzwoicie. Leszek Ojrzyński to trener, który dzięki swojemu doświadczeniu wie jak przygotować drużynę do walki o utrzymanie. Jak na razie wiele wskazuje na to, że plan minimum uda się wykonać. Nasz typ: Wygrana Radomiaka.

Radomiak Radom – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Gospodarze sobotniego meczu mogą pochwalić się naprawdę bardzo dobrą passą. Radomiak wygrał trzy ostatnie spotkania, w których strzelił siedem bramek i stracił zaledwie dwie. Drużyna przeszła diametralną odmianę po pierwszych trzech kolejkach, w których zanotowała dwa remisy i porażkę. Dzięki zwycięstwu nad Zagłębiem Lubin z poprzedniej kolejki, Radomiak wskoczył na trzecią pozycję w tabeli ligowej.

Tak znakomitymi rezultatami nie mogą pochwalić się Kielczanie. W meczu z Wisłą Płock beniaminek prezentował się przyzwoicie i wykreował więcej sytuacji bramkowych, ale mimo to przegrał 1:2. Porażką zakończyła się także spotkanie 5. kolejki przeciwko Warcie Poznań, które już od 12 minuty Korona grać musiała w dziesiątkę. Takie błędy indywidualne i brutalne faule to coś, co wyplenić musi Leszek Ojrzyński.

Radomiak Radom – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

W składach obu drużyn jest kilka braków. Radomiak do spotkania z Koroną Kielce przystąpi bez kontuzjowanych Damiana Jakubika i Tiago Matosa. Po stronie gości na pewno nie zobaczymy zmagających się z urazami Roberto Corrala i Piotra Malarczyka. Do kadry wraca natomiast zawieszony za czerwoną kartkę w poprzedniej kolejce Sasa Balic.

Radomiak Radom – Korona Kielce, historia

Ostatnie dwa mecze między tymi zespołami to spotkania towarzyskie. W czerwcowym starciu lepsza okazała się Korona, która wygrała 1:0. We wrześniu ubiegłego roku natomiast w Kielcach padł remis 1:1. Poprzedni mecz ligowy przypada jeszcze na zmagania Radomiaka i Korony w Fortuna 1 Lidze. Wówczas w sezonie 2020/21 dwukrotnie lepsi byli zawodnicy z Radomia, którzy wygrali w 17 i 34 kolejce po 2:0.

Radomiak Radom – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego starcia są gospodarze. Kursy na wygraną Radomiaka wynoszą ok. 1.68, podczas gdy typ na zwycięstwo Korony to już między 5.00, a 5.50. Remis wyceniany jest natomiast na ok. 3.80.Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Radomiak Radom – Korona Kielce, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz – Grzybek, Raphael, Cichocki, Abramowicz – Cele, Alves, Łukasik – Leandro, Maurides, Luis Machado

Korona: Forenc – Szymusik, Petrov, Trojak, Danek – Podgórski, Szpakowski, Deja, Takac, Łukowski – Śpiączka

Radomiak Radom – Korona Kielce, transmisja

Transmisję meczu Radomiaka z Koroną znajdziecie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek spotkania w sobotę o godzinie 12:30. Starcie będzie można także śledzić w internecie za sprawą usługi CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

