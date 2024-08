Radomiak Radom – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2024)

Sebo47/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: przewidywania i typ eksperta

Radomiak Radom przed rozpoczęciem sezonu został wskazany przez naszą redakcję jako jeden z kandydatów do spadku. Już w pierwszym meczu utarł nam nieco nosa, wygrywając z GKS Katowice 2:1. W drugiej kolejce postawił się mistrzowi Polski. Wprawdzie to dopiero początek sezonu, ale obiecujący. Wygląda na to, że może być lepiej niż się spodziewaliśmy.

Górnik Zabrze po trzech meczach ma na swoim koncie cztery punkty. Wygrana nad zawsze groźną Pogonią Szczecin poprawiła morale zespołu Jana Urbana. Teraz na drodze staje klub, który nie leży zabrzanom. Więcej o tym nieco niżej, w opisanej historii pojedynków.

Jeśli ktoś szuka czegoś na podbicie AKO warto pewnie wybrać podwójną szansę 1X po kursie 1.35 w Superbet. Trochę większy kurs jest na łączony zakład 1X i powyżej 1,5 gola w meczu (1.67). Patrząc na statystyki bezpośrednich meczów, w sześciu ostatnich starciach Radomiaka z Górnikiem w Ekstraklasie tylko w jednym padały gole z obu stron. Mój typ na mecz Radomiak – Górnik to, że przynajmniej jedna z drużyn nie zdobędzie gola. Kurs na takie zdarzenie w Superbecie wynosi 2.05.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

Radomiak rozegrał do tej pory dwa spotkania, ponieważ trzeci mecz ze Śląskiem Wrocław został przełożony na wniosek rywali z uwagi na ich rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji. W pierwszej kolejce pokonał beniaminka z Katowic 2:1. W drugiej walczył dzielnie z Jagiellonią Białystok, ale ostatecznie poległ 2:3.

Górnik Zabrze zaczął sezon od porażki z Lechem w Poznaniu 0:2. W drugiej kolejce zremisował z Puszczą Niepołomice 2:2, a przed tygodniem pokonał 1:0 Pogoń Szczecin na własnym stadionie.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: historia

Od awansu Radomiaka do Ekstraklasy w 2021 roku te dwa kluby mierzyły się ze sobą sześciokrotnie w lidze. Bilans jest nieznacznie korzystniejszy dla ekipy z Radomia. Górnik wygrał tylko jeden z tych meczów, dwa przegrał, a trzy kończyły się remisami. Bilans bramkowy wynosi 4:4.

Oprócz tego w XXI wieku Górnik i Radomiak trzykrotnie grały ze sobą w Pucharze Polski. Dwa razy wygrywali zabrzanie, raz drużyna z województwa mazowieckiego. Co ciekawe, wszystkie mecze kończyły się wynikami do zera.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: kto wygra?

Radomiak jest faworytem według bukmacherów, ale czy też dla kibiców? Prezentujemy sondę dotyczącą najbliższego meczu. Kto wygra to spotkanie zdaniem naszych czytelników?

Radomiak – Górnik: typy kibiców Kto wygra mecz Radomiak – Górnik? Radomiak 44% Będzie remis 0% Górnik 56% 16 + Głosy Oddaj swój głos: Radomiak

Będzie remis

Górnik

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Prezentujemy porównanie kursów bukmacherskich na mecz Radomiak – Górnik. Zwracamy uwagę przede wszystkim na 1X2. Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Ich zwycięstwo jest po kursie ok. 2.15. Wygrana Górnika oscyluje w granicach 3.20 – 3.30. Remis jest wyceniany nieco wyżej, około 3.60.

Poniżej tabela z porównaniem kursów.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Radomiak Bruno Baltazar Górnik Zabrze Jan Urban Radomiak Bruno Baltazar 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi 4 Rahil Mammadov 8 Luizão 9 Leandro Rossi 12 Krystian Harcinski 14 Damian Jakubik 18 Krystian Okoniewski 19 Jean Franco Sarmiento 20 Radoslaw Cielemecki 99 Guilherme Zimovski 1 Filip Majchrowicz 5 Kryspin Szczesniak 7 Luka Zahovic 8 Patrik Hellebrand 11 Taofeek Ismaheel 15 Norbert Wojtuszek 16 Pawel Olkowski 30 Nikodem Zielonka 41 Soichiro Kozuki

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: transmisja

Mecz Radomiak – Górnik Zabrze na żywo będzie dostępny w telewizji i internecie. Spotkanie pokaże główny nadawca, czyli CANAL+. Transmisję znajdziemy na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Ponadto dzięki usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

