Puszcza – Zagłębie, typy i przewidywania

Spośród trzech beniaminków, którzy przed sezonem trafili do Ekstraklasy, największe szanse na utrzymanie się w niej dość nieoczekiwanie ma Puszcza Niepołomice. Pomimo swoich ograniczeń, zespół Tomasza Tułacza stara się rywalizować z mocniejszymi od siebie, co wychodzi mu dość skutecznie. Wiosną Puszcza zdobyła tylko jeden punkt, choć wyniki mogły ułożyć się znacznie lepiej – o braku dwóch zwycięstw zadecydowały końcówki spotkań. W niedzielę Puszczę czeka kolejny wymagający sprawdzian. Tym razem podejmie przed własną publicznością Zagłębie Lubin, które nie prezentuje się na miarę oczekiwań, natomiast dysponuje dość dużym potencjałem kadrowym. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Puszcza – Zagłębie, ostatnie wyniki

Rundę wiosenną Puszcza rozpoczęła od porażki w rywalizacji ze Stalą Mielec. Przebieg tego spotkania był dość pechowy, bowiem beniaminek długo utrzymywał prowadzenie, które stracił w końcówce. Później Stal zdołała także zdobyć bramkę na wagę trzech punktów. W minionym tygodniu Puszcza zremisowała na wyjeździe z Legią Warszawa 1-1. Tam również ekipa Tomasza Tułacza była blisko wygranej, lecz wypuściła ją na kilka minut przed końcem.

Zagłębie Lubin także nie zaznało tej wiosny jeszcze smaku zwycięstwa. Na inaugurację nadarzyła się porażka z Lechem Poznań 0-2, zaś w poprzedniej kolejce Miedziowi zremisowali u siebie z Cracovią 1-1. W ligowej tabeli zajmują dziesiąte miejsce, z przewagą pięciu punktów nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą.

Puszcza – Zagłębie, historia

Poprzedni mecz między tymi drużynami miał miejsce w 5. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Lubinie gospodarze zwyciężyli 1-0 po bramce Kacpra Chodyny. Wówczas Puszcza Niepołomice miała jeszcze ogromne problemy, aby przystosować się do tempa gry w elicie. Tamto spotkanie kończyła w osłabieniu po wyrzuceniu z boiska Artura Craciuna.

Puszcza – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają Zagłębie Lubin za faworyta niedzielnego meczu. Pomimo gry na wyjeździe, większe szanse na trzy punkty mają właśnie Miedziowi. Kurs na ich zwycięstwo wynosi około 2.23. W przypadku ewentualnej wygranej Puszczy Niepołomice jest to nawet 3.30. Kurs na remis waha się między 3.15 a 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Puszcza – Zagłębie, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 1 Kewin Komar 9 Artur Siemaszko 19 Jakub Stec 27 Lukasz Solowiej 67 Ioan-Calin Revenco 70 Wojciech Hajda 93 Bartlomiej Poczobut 96 Maciej Firlej 11 Arkadiusz Wozniak 14 Patryk Kusztal 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 21 Tomasz Pienko 22 Szymon Weirauch 27 Bartlomiej Kludka 31 Igor Orlikowski 35 Filip Kocaba

Puszcza – Zagłębie, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Puszczy 100% Remis 0% Wygrana Zagłębia 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Puszczy

Remis

Wygrana Zagłębia

Puszcza – Zagłębie, transmisja meczu

Niedzielny mecz 22. kolejki Ekstraklasy między Puszczą Niepołomice a Zagłębiem Lubin rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z promocji, dzięki której dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

